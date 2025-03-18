Окупанти в Сумській області: що говорить Генштаб про наступ ЗС РФ на кордоні

В Генштабі ЗСУ запевняють, що Сумська область повністю лишається під контролем українського командування, а угруповання військ на цій ділянці посилять технікою та резервами.

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В Генеральному штабі Збройних сил України спростували інформацію про те, що ЗС РФ зайшли на Сумщину. До прикордонних населених пунктів намагаються заходити невеликі групи окупантів, яких оперативно знищують українські захисники, повідомили у пресслужбі штабу.

"Ситуація на кордоні Сумської області з Курською областю РФ перебуває під контролем Сил оборони України", — запевнили в Генштабі.

У повідомленні зазначається, що намагання росіян закріпитися на території Сумщини українські військовослужбовці успішно відбивають вогневими засобами та окупанти зазнають значних втрат у живій силі.

В Генштабі стверджують, що командування ЗСУ робить усе необхідне для посилення нашого угруповання військ в Сумській області технікою та резервами. Також у пресслужбі говорять, що Сили оборони продовжують утримувати території в Курській області Росії.

"Важливо зазначити, що ворог не припиняє здійснювати інформаційно-психологічний тиск, поширюючи свої пропагандистські наративи з метою дискредитації військового командування, й поширення панічних настроїв та зневіри в українському суспільстві", — додали в Генеральному штабі ЗСУ.

Сумська область на мапі DeepState станом на 17 березня Фото: Скриншот

ЗС РФ в Сумській області: деталі

Народна депутатка України Мар'яна Безугла заявила про те, що росіяни зайшли вглиб Сумської області, 18 березня. Вона стверджувала, що окупанти зайшли "настільки вглиб, скільки залишилося підконтрольної нам території на Курщині". Також парламентарка попередила, що незабаром можуть бути "негативні новини із Запорізької області".

Того ж дня речник оперативно-тактичного угрупування "Сіверськ" Вадим Мисник в ефірі телемарафону прокоментував захід ЗС РФ в Сумську область і зазначив, що ситуація на цій ділянці фронту лишається стабільною та контрольованою. Він розповів, що від кордону РФ періодично заходять малі диверсійні групи, за допомогою яких противник перевіряє українську оборону, та військовослужбовці ЗСУ їх вчасно виявляють і знищують.

Нагадаємо, 17 березня народна депутатка Мар'яна Безугла заявляла про незапланований відступ ЗСУ з Курської області і говорила, що українські бійці не отримують наказів про вихід від командування.