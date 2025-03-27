РФ атакувала Україну "шахедами": вибухало в центрі Дніпра та Харкова, що відомо (відео)

Росіяни вдарили по житловому масиву у Дніпрі. "Шахед" ледь не призвів до загибелі спортсменів на футбольному полі у Харкові.

Related video

Надвечір 26 березня російські окупаційні війська завдали комбінованого удару "шахедами" по українських містах, внаслідок чого руйнувань зазнав Харків, Дніпро та Золочів. Фокус зібрав інформацію, що наразі відома про обстріл цих населених пунктів.

Приліт "шахеда" по житловому масиву Дніпра

О пів на 11 вечора голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що росіяни спрямували на Дніпро ударні БпЛА.

"Гучно у Дніпрі. Ворог спрямував на місто безпілотники. Внаслідок атаки сталася пожежа", — написав Лисак.

Згодом він уточнив, що через атаку дронів у Дніпрі сталося одразу кілька пожеж.

"Зайнялися авто, об'єкти інфраструктури. Всі служби працюють", — зазначив Лисак.

Водночас у місцевих телеграм-каналах оприлюднили відео прильоту ворожих дронів по житлових кварталах міста.

Удар по Харкову

Ввечері 26 березня російські окупанти щонайменше 12 разів вдарили по Харкову "шахедами", заявив мер міста Ігор Терехов.

"Пошкоджені житлові будинки, автомобілі, господарчі споруди. Усі відповідні служби вже працюють над усуненням наслідків обстрілу Харкова", — зазначив Терехов.

Водночас один безпілотник пролетів над футбольним полем, ледь не влучивши у спортсменів.

На кадрах, оприлюднених в соцмережах видно, як "шахеди" вибухають поруч з житловими будинками та впритул до дороги.

Як зазначили у ДСНС, у Харкові виникли чотири осередки займання, руйнації та пошкодження будівель.

"Найбільша пожежа площею 2500 м кв. сталася у виробничій будівлі", — підкреслили рятувальники.

Крім того, відео з наслідками ворожої атаки поділився прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, а також обʼєкт цивільної інфраструктури", — наголосив Шмигаль.

На момент публікації матеріалу було відомо про дев'ятьох постраждалих осіб у Харкові.

РФ обстріляла Золочів

Окрім самого Харкова, окупанти ще й завдали удару по селищу Золочів, Харківської області, про що повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Унаслідок ворожого удару безпілотниками по селищу Золочів постраждали семеро людей", — написав Синєгубов.

Він уточнив, що троє людей отримали вибухові поранення, ще четверо — гостру реакцію на стрес.

Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

Нагадаємо, вночі 26 березня РФ атакувала Охтирку "шахедами".

Надвечір 25 березня російські окупаційні війська завдали масованої атаки дронами по Кривому Рогу.