РФ атаковала Украину "шахедами": взрывалось в центре Днепра и Харькова, что известно (видео)

Россияне ударили по жилому массиву в Днепре. "Шахед" едва не привел к гибели спортсменов на футбольном поле в Харькове.

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К вечеру 26 марта российские оккупационные войска нанесли комбинированный удар "шахедами" по украинским городам, в результате чего разрушениям подвергся Харьков, Днепр и Золочев. Фокус собрал информацию, которая сейчас известна об обстреле этих населенных пунктов.

Прилет "шахеда" по жилому массиву Днепра

В половине 11 вечера глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что россияне направили на Днепр ударные БпЛА.

"Громко в Днепре. Враг направил на город беспилотники. В результате атаки произошел пожар", — написал Лысак.

Впоследствии он уточнил, что из-за атаки дронов в Днепре произошло сразу несколько пожаров.

"Занялись авто, объекты инфраструктуры. Все службы работают", — отметил Лысак.

В то же время в местных телеграмм-каналах обнародовали видео прилета вражеских дронов по жилым кварталам города.

Удар по Харькову

Вечером 26 марта российские оккупанты по меньшей мере 12 раз ударили по Харькову "шахедами", заявил мэр города Игорь Терехов.

"Повреждены жилые дома, автомобили, хозяйственные постройки. Все соответствующие службы уже работают над устранением последствий обстрела Харькова", — отметил Терехов.

В то же время один беспилотник пролетел над футбольным полем, едва не попав в спортсменов.

На кадрах, обнародованных в соцсетях видно, как "шахеды" взрываются рядом с жилыми домами и вплотную к дороге.

Как отметили в ГСЧС, в Харькове возникли четыре очага возгорания, разрушения и повреждения зданий.

"Самый крупный пожар площадью 2500 м кв. произошел в производственном здании", — подчеркнули спасатели.

Кроме того, видео с последствиями вражеской атаки поделился премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Повреждены многоэтажные жилые дома, а также объект гражданской инфраструктуры", — подчеркнул Шмыгаль.

На момент публикации материала было известно о девяти пострадавших лицах в Харькове.

РФ обстреляла Золочев

Кроме самого Харькова, оккупанты еще и нанесли удар по поселку Золочев, Харьковской области, о чем сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"В результате вражеского удара беспилотниками по поселку Золочев пострадали семь человек", — написал Синегубов.

Он уточнил, что три человека получили взрывные ранения, еще четверо — острую реакцию на стресс.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Напомним, ночью 26 марта РФ атаковала Ахтырку "шахедами".

К вечеру 25 марта российские оккупационные войска нанесли массированную атаку дронами по Кривому Рогу.