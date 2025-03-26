Атаки дронами по Украине увеличатся: Россия строит новые площадки для запуска "Шахедов", — СНБО

ВС РФ каждую ночь запускают по украинским городам сотни дронов "Шахед". После открытия трех новых пусковых площадок в районе Приморско-Ахтарска ожидаются более интенсивные атаки, уверены военные.

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Россия увеличивает количество экипажей "Шахедов" и готовит новые пусковые площадки. Об этом сообщил в Telеgram глава Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Украины Андрей Коваленко.

"Вот так Россия "хочет" прекращения огня и мира — они планируют наращивать террор гражданских", — заметил он.

При этом Коваленко не привел доказательств данного утверждения. Неясно, где именно будут эти площадки и насколько именно увеличат число пилотов.

РФ открыла три новые площадки для запуска "Шахедов"

Источники агентства "РБК-Украина" в военных кругах утверждают, что дополнительно к семи функционирующим РФ открыла еще три новые площадки для запуска "Шахедов". Все они находятся в районе Приморско-Ахтарска.

Увеличение количества площадок может позволить агрессору нарастить количество запусков "Шахедов" во время одной атаки, то есть за один день или ночь, говорят собеседники.

В настоящее время войска России каждую ночь запускают по украинским городам и регионам сотни дронов-камикадзе "Шахед", его модификации и ложные цели.

Воздушные силы ВСУ сообщали об ударах в ночь на 26 марта 117-ю ударными БпЛА "Шахед" и разными беспилотниками-имитаторами, запущенными из Миллерово, Курска, Приморско-Ахтарска и мыса Чауда в Крыму. Силы ПВО уничтожили 56 дронов, еще 48 БПЛА были локально потеряны и не вызвали негативных последствий.

Напомним, в ночь на 26 марта российская армия ударила дронами по Ахтырке Сумской области. Взрывы повредили два многоквартирных жилых дома, магазины и автомобили.

А днем ранее оккупанты атаковала Украину из Крыма баллистической ракетой "Искандер-М" и беспилотниками. Пострадали семь украинских областей.