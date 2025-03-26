Атаки дронами по Україні збільшаться: Росія будує нові майданчики для запуску "Шахедів", — РНБО

ЗС РФ щоночі запускають по українських містах сотні дронів "Шахед". Після відкриття трьох нових пускових майданчиків у районі Приморсько-Ахтарська очікуються більш інтенсивні атаки, впевнені військові.

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Росія збільшує кількість екіпажів "Шахедів" і готує нові пускові майданчики. Про це повідомив у Telеgram голова Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України Андрій Коваленко.

"Ось так Росія "хоче" припинення вогню і миру — вони планують нарощувати терор цивільних", — зауважив він.

При цьому Коваленко не навів доказів цього твердження. Неясно, де саме будуть ці майданчики і наскільки саме збільшать кількість пілотів.

РФ відкрила три нові майданчики для запуску "Шахедів"

Джерела агентства "РБК-Україна" у військових колах стверджують, що додатково до семи функціонуючих РФ відкрила ще три нові майданчики для запуску "Шахедів". Усі вони розташовані в районі Приморсько-Ахтарська.

Збільшення кількості майданчиків може дозволити агресору наростити кількість запусків "Шахедів" під час однієї атаки, тобто за один день або ніч, кажуть співрозмовники.

Наразі війська Росії щоночі запускають по українських містах і регіонах сотні дронів-камікадзе "Шахед", його модифікацій і хибних цілей.

Повітряні сили ЗСУ повідомляли про удари в ніч на 26 березня 117-ма ударними БпЛА "Шахед" і різними безпілотниками-імітаторами, запущеними з Міллерового, Курська, Приморсько-Ахтарська і мису Чауда в Криму. Сили ППО знищили 56 дронів, ще 48 БПЛА були локально втрачені й не спричинили негативних наслідків.

Нагадаємо, в ніч на 26 березня російська армія вдарила дронами по Охтирці Сумської області. Вибухи пошкодили два багатоквартирні житлові будинки, магазини та автомобілі.

А днем раніше окупанти атакували Україну з Криму балістичною ракетою "Іскандер-М" і безпілотниками. Постраждали сім українських областей.