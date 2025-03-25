РФ атаковала Украину баллистикой и "шахедами": взрывы слышали в семи областях (фото)

По данным командования, россияне запустили по стране 139 ударных БПЛА типа Shahed. В результате российской атаки пострадали Харьковская, Сумская, Полтавская, Кировоградская, Черкасская, Киевская и Одесская области.

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В ночь на 25 марта Россия из Крыма атаковала Украину баллистической ракетой Искандер-М и беспилотниками. С нескольких направлений было запущено по стране 139 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных. Подтверждено сбитие 78 "Шахедов" на юге, севере и в центре страны. Еще 34 вражеских беспилотника-имитатора локально потеряны, сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

Под ударом было несколько областей Украины. В частности, в результате российской атаки пострадали Харьковская, Сумская, Полтавская, Кировоградская, Черкасская, Киевская и Одесская области.

Результаты атаки в Киевской области

В Киевской городской военной администрации сообщили, что в окрестностях столицы было зафиксировано 10 вражеских БПЛА. Воздушные цели уничтожены средствами ПВО или локально потеряны, они не достигли города. Там добавили, что пострадавших и разрушений в пределах Киева нет.

В Киевской областной военной администрации добавили, что в области работали силы противовоздушной обороны, есть сбитые вражеские цели. Сейчас пострадавших среди населения нет, попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не допущено.

В результате вражеской атаки в Фастовском и Бориспольском районах загорелись складские помещения. Сейчас пожары ликвидированы.

В ГСЧС Киевской области уточнили, что на территории Фастовского и Бориспольского районов было ликвидировано возгорание в складских помещениях, возникшие в результате падения обломков БПЛА. Жертвы и пострадавшие отсутствуют.

Атака на Харьковскую область

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов рассказал, что под атакой вражеских беспилотников был Изюм. Зафиксированы удары 14 БПЛА типа "Шахед". В результате обстрела произошло возгорание гражданской нежилой инфраструктуры, пострадавших не установлено.

Что произошло в Сумской области

В Сумской ОВА сообщили, что в области сбито 10 вражеских "Шахедов". Всего с начала области ликвидировано 787 беспилотников.

Результаты атаки в Полтавской области

Отражала воздушную атаку ПВО в Полтавской области. В результате падения обломков БПЛА в Миргородском районе было повреждено аграрное помещение одного из предприятий, в результате двое работников получили ранения. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя Полтавской ОГА Владимир Когут.

"Одного из них госпитализировали с подозрением на баротравму, другому медики оказали помощь на месте", — добавил он.

Что известно об атаке на Кировоградскую область

Глава Кировоградской ОГА Андрей Райкович рассказал, что в области отражена "очередная вражеская беспилотная атака". Есть сбитие, пострадавшие и травмированные отсутствуют.

Результаты атаки в Черкасской области

По словам начальника Черкасской ОГА, в области уничтожено 10 российских БПЛА. Пострадавших среди населения нет, повреждения имущества также не зафиксированы.

Запорожская область: что известно об атаке РФ

Об атаке Вооруженными силами Российской Федерации сообщил руководитель Запорожской ОГА Иван Федоров. Он рассказал, что в результате обстрела Запорожского района в одном из сел частично разрушен частный дом, повреждены хозяйственные постройки и автомобиль. Ранены два человека — 58-летняя женщина и 30-летний мужчина.

Иван Федоров добавил, что медики оказали им всю необходимую помощь. От госпитализации пострадавшие отказались.

Фото: Запорожская ОВА

В начале марта стало известно, что в Украине создали мощные лазеры для борьбы с "Шахедами". Он позволяет украинским военным сбивать "Шахеды" на расстоянии 2-3 км.

Отметим, что Россия постоянно работает над усовершенствованием своих "Шахедов", чтобы эффективнее противостоять украинским средствам радиоэлектронной борьбы. Так, недавно украинские военные обнаружили ударный дрон РФ типа "Shahed", оснащенный 16-элементной CRPA-антенной китайского производства для более эффективного противодействия украинским средствам радиоэлектронной борьбы.