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Военный Фокус Российско-украинская война

РФ атакует Украину новыми дронами: в ПС рассказали о китайских антеннах и обходе РЭБ

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Фото: Вечерний Киев | Россия оснащает "Шахеды" 16-элементными CRPA-антеннами для противодействия РЭБ (иллюстративное фото)

Противник постоянно работает над усовершенствованием своих "Шахедов", чтобы эффективнее противостоять украинским средствам радиоэлектронной борьбы.

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Наши военные обнаружили ударный дрон РФ типа "Shahed", оснащенный 16-элементной CRPA-антенной китайского производства, установленной для более эффективного противодействия украинским средствам радиоэлектронной борьбы. Об этом 24 марта в эфире телемарафона сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

Он подчеркнул, что украинцы, совместно с западными партнерами, анализируют тактику врага, чтобы разработать эффективные методы противодействия.

Представитель ПС отметил, что процесс изучения продолжается, и если раньше дроны "Шахед" имели 8 каналов, то сейчас их стало 16. Для противодействия этим дронам используются средства радиоэлектронной борьбы, которые сводят к минимуму их эффективность. Он пояснил, что дроны обычно управляются спутниковыми навигационными системами, и для того, чтобы помешать их маршруту, применяются методы "сбивания с толку" или подавления сигнала. Целью является заставить дрон слететь с курса и приземлиться в месте, где это не несет серьезной угрозы для людей.

Он подчеркнул, что чем больше совершенствуются вражеские "Шахеды", тем больше средств необходимо украинским защитникам для эффективной борьбы с ними.

"И над этим сегодня работают. Серьезное производство нашего военно-промышленного комплекса. Есть партнерская помощь. И также помогают другие организации и фонды. Здесь важно понимать, что РЭБ, который можно набрать в OLX и купить, не всегда может быть эффективен. Это касается очень многих случаев, когда действительно рассчитывают на эти системы, а они не работают так, как бы хотелось. Это напрасные надежды людей на защиту", — подвел итоги Игнат.

Стоит напомнить, что в силах беспилотных систем раскрыли методы перехвата "Шахедов" с помощью новейших средств. Благодаря этому устройству удалось уничтожить более 10 российских ударных БПЛА.

Также Фокус писал о том, что в Украине разработали высокомощные лазеры для уничтожения "Шахедов". Это средство позволяет украинским военным уничтожать БпЛА на расстоянии 2-3 км.