В Украине создали мощные лазеры для борьбы с "Шахедами": как работают в боевых условиях

Мощный лазерный луч позволяет украинским военным сбивать "Шахеды" на расстоянии 2-3 км.

Related video

Комплексы от украинской компании Laser Guard Systems с помощью лазеров помогают силам противовоздушной обороны сбивать "Шахеды". Детали Фокусу рассказал представитель команды разработчиков Кирилл Скоробогатько.

Последняя модель оснащена тепловизором, который позволяет обнаружить "Шахед" в ночном небе на расстоянии до 6 км. Затем военный запускает лазерный луч, бьющий на 10 км. Специальная оптическая технология делает из точки полосу с углом раскрытия 5 градусов, благодаря чему пятно света имеет большую площадь.

Ранее военнослужащий Александр Карпюк объяснил, как лазерное оружие Украины может сбивать дроны. По его словам, еще полгода назад во время испытаний прототип прожигал БПЛА на расстоянии в пару километров, но командующего СБС Вадима Сухаревского это не устраивало.

По словам Кирилла Скоробогатько, комплекс позволяет мобильным огневым группам визуально отслеживать дрон на расстоянии 2-3 км. Он куда мощнее прожектора, которые в лучшем случае добивает на 800-1000 метров. Это подтвердили расчеты ПВО, использовавшие технологию в боевых условиях.

Одна система Laser Guard помогает всем огневым группам вокруг в радиусе около 10 км, ведь если видно лазерный луч, значит там заметили и сопровождают "Шахед". В итоге бойцы могут заранее подготовиться к стрельбе и дольше не теряют цель из виду.

Сейчас наводить лазерный луч на "Шахед" нужно вручную, разработчики уже создают модуль для автоматического сопровождения цели. Им нужно доработать программное обеспечение, механизм вращения и усилить защиту, чтобы система надежно работала в полевых условиях и не боялась погодных условий.

"Нужно провести действительно много времени за тестовой работой, отработать сценарии. Например, чтобы система не воспринимала птицу за дрон", — объяснил Кирилл Скоробогатько.

Он надеется, что со временем хотя бы половина всех мобильных огневых групп получит комплексы Laser Guard. Это вполне реально сделать, ведь один модуль стоит около $10 000 (сравнимо с автомобилем), но может работать годами.

"Думаю, несколько тысяч систем значительно повлияют на ситуацию", — подсчитал Кирилл.

Недавно стало известно, что ученые создали самый мощный в мире лазерный луч. Его пиковая сила тока в 5 раз больше, чем у любого аналога.