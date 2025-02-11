Лазерное оружие Украины: что это такое и как оно будет воевать с дронами РФ

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Давайте поговорим о хороших новостях.

"Лазерное оружие"

Это, пожалуй, самый популярный вопрос, который мне задают после интервью командующего СБС Вадима Сухаревского. К сожалению, в вопросах о лазерном оружии люди почему-то больше интерпретируют свой опыт из "Звездных войн", чем из обычного гугла, где о лазерном оружии много чего написано.

Я видел видео испытаний этого оружия более чем полгода назад. И уже тогда оно работало. Мавики и крылья на расстояниях в пару километров жгло, аж гай шумел. Но эти параметры не очень устраивали командующего, поэтому новостей об этом не выкладывали. Если Сухаревский об этом начал говорить в интервью — ну, значит, средства смогли доработать до уровня, который уже можно размещать для тестовой боевой работы. ТТХ средств я не знаю, сразу скажу.

Что это за "лазерное оружие" и зачем оно нужно, и почему этим занимается СБС?

Дроны существенно изменили "бухгалтерию войны". Если раньше ценную ракету сбивала другая ценная ракета, то теперь тратить ценную ракету на дешевый дрон уже не соответствует современному полю боя. Дроны позволяют относительно дешево "перегрузить" систему ПВО волнами дроново-ракетных атак, дождавшись, пока пусковые отстреляют все ракеты, а уже после этого наносить основные удары. Просто напомню, что одна ракета к Nasams стоит 1-1.3 млн долларов, а на "Пэтриот" — 3 млн долларов.

Именно поэтому современная ПВО, которая должна отражать комбинированные атаки, должна иметь комплексные средства, которые позволят им дешевле и эффективнее сбивать это все дерьмо в воздухе.

Самое дешевое средство для сбивания дронов — это лазерное оружие. Дрон сам по себе не очень быстрый, поэтому сосредоточить на нем на несколько секунд лазер не является такой проблемой. Лазер имеет очень малую стоимость "одного выстрела", его не надо перезаряжать, как автопушки и ракеты, и не надо закупать для его работы средства ПВО за рубежом.

Важно

Мобильные огневые группы ВСУ будут сбивать "Шахеды" лазерами, — Сухаревский (видео)

Является ли он "вундервафлей"?

Нет. Есть ряд ограничений, и первое — это погодные условия. Дождь или туман существенно снижает его эффективность.

Но как комплексное средство — это часть будущего, которое должно занять свое место в обороне Украины, и именно поэтому тот же Израиль, США, Англия и другие ведут свои разработки в этом направлении.

Новая концепция ПВО Украины будет построена не только на ЗРК и мобильных группах, а еще и на экипажах зенитных дронов (над этим тоже работает СБС) и лазерного оружия, что позволит более эффективно использовать ракетные запасы ЗРК и автопушек, и существенно уменьшить среднюю стоимость пораженной воздушной цели.

Почему этим занимается СБС, а не ПС, а именно ПВО?

Ну, как я понимаю, ПС все же более консервативная структура, поэтому, кто увидел перспективу в проекте и начал его развивать — тот и работает.

Все же СБС лучше понимает дроновую опасность в перспективе, и более заинтересован в противодействии ей и лучше понимает что именно может лучше противостоять дронам.

Но все работает на то, чтобы в скором будущем наши города и стратегические объекты закрывали такие средства, как машины ЗРК, автопушки, лазерные машины и зенитные дроновые подразделения. И СБС сейчас делает свой вклад в это направление.

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