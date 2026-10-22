Новый российский дрон: чем опасен дальний родственник "Ланцета"

Интересная форма фюзеляжа. И интересная концепция.

Как мы видим, этот БПЛА имеет Х-образный фюзеляж, но с нетипичным расположением крыльев. Как правило, в таких "крыльях" крылья располагаются так, чтобы их было по два с каждой стороны, но здесь — по одному, как в классическом планере, и два крыла вверх и вниз, как кили.

Двигатель бензиновый и расположен так, чтобы воздух от пропеллера проходил по управляющим поверхностям. Это необходимо в условиях, когда дрон будет пикировать на цель, что обеспечивает ему лучшую маневренность. Управляющие поверхности тоже большие.

В чем же заключается концепция этого дрона?

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Это платформа для дрона, который должен долгое время находиться в воздухе, а после обнаружения цели — атаковать ее. То есть РФ, с учетом условий современного поля боя, возлагает на один аппарат и функцию разведки, и функцию поражения. Кроме того, такая платформа идеально подходит для размещения на ней датчиков излучения и охоты с помощью этого дрона на РЭБы и РЛС. А стоимость батарей, способных на сегодняшний день обеспечить около 3–4 часов полёта, уже равна стоимости небольших двигателей с внутренним сгоранием, так что устанавливать их на дрон еще и экономически выгодно.

Надо признать — концепция верна, то есть они действительно понимают потребности современного поля боя и движутся в правильном направлении.

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