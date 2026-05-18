"Пока не понятно": россияне применили новую тактику запуска "Ланцетов", — "Флеш"

Российские войска изменили тактику использования дронов-камикадзе "Ланцет", которые теперь работают в режиме полной тишины до момента атаки.

Как именно этого удалось достичь пока неизвестно, заявил советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов.

"Внимание. На разных фронтах фиксируем, что "Ланцеты" работают в режиме полного радиомолчания до момента атаки", — написал "Флеш".

Он пояснил, что россияне делают это намеренно, чтобы украинские защитники не могли идентифицировать тип БПЛА, распознать угрозу и среагировать на нее.

"Пока не понятно, какой тип навигации при этом использует "Ланцет". Инерционную систему, маяки или распознавание местности по изображению", — подчеркнул "Флеш".

