СБС показали удары дронов Anubis с ИИ: как воюет новое поколение украинских "Шахедов"

Силы беспилотных систем показали подборку ударов мидлстрайк по позициям РФ, и в кадр попал интерфейс дрона Anubis от Auterion, установили аналитики. БпЛА попал по командному центру Вооруженных сил Российской Федерации. При этом всего месяц назад, в апреле, стало известно о начале производства таких моделей, а на презентации показали изделие, похожее на российский "Шахед". Какие особенности нового дрона Anubis?

Кадра с ударами дрона Anubis появились в заметке СБС 7 апреля, когда командующий Роберт Бровди показывал работу 414-й отдельной бригады "Птицы", говорится в материале портала Defense Express. На отметке времени 2:44 заметили такой же интерфейс, который фигурировал на демонстрационном видео Auterion. В статье отметили, что с апреля начало работать совместное американо-украинское-немецкое производство: то есть на фронте могла оказаться первая партия изделий. Впрочем, не ясно, когда и в каком темпе в ВСУ поступит "тысяча дронов в год", которые анонсировали во время презентации.

На видео Auterion, кроме интерфейса, фигурирует дельтаобразное крыло нового дрона, что делает его похожим на "Шахед" РФ, пояснили аналитики. Главное назначение новой модели, которую впервые показали в апреле 2026 года, — это атаки средней дальности на скопления живой силы, центры управления, бронированную технику противника.

Відео дня

Основные характеристики дронов Anubis от Auterion:

дальность — средняя (ориентировочно, около 200 км);

боевая часть — неизвестна. Аналитики напомнили о предыдущей версии, Artemis ALM-20, которая имела БЧ 45 кг и летела на 1600 км (дипстрайк): новое изделие может нести больше взрывчатки, но на меньшее расстояние;

физические размеры — могут быть меньше Artemis ALM-20, размеры которого также неизвестны, но дипстрайк сравнивают с "Шахедом", который имеет размах крыльев в 3 м;

особенности — использование ИИ для донаведения на цель, навигация на Starlink, устойчивость к средствам РЭБ.

"Главная особенность все этих дронов — широкое применение алгоритмов искусственного интеллекта для высокой автономизации навигации, обнаружения и поражения целей", — подытожили на DE, подчеркнув, что есть только оценка возможностей нового дрона Anubis, а точной информации нет.

Дрон Anubis — детали

О начале изготовления новых дронов Anubis (дельтаобразное крыло), а также Seth-X (Х-образное) сообщила компания NAUDI на странице Facebook 13 апреля. Указывается, что производство запускается в Германии: для этого работают совместно с Auterion. Также уточняется, что кроме ИИ-наведения и автономной навигации будет использоваться технология роев дронов.

"Совместное предприятие Airlogix и Auterion, о запуске которого было объявлено в начале года, способно производить тысячи систем ежегодно", — говорится в заметке с уточнением, что на сегодня закрывают потребности Украины, а впоследствии обратятся на европейский рынок.

В заметке размещено несколько фото, среди них — беспилотник, по форме крыла похожий на "Шахед". При этом ориентировочные размеры — длина около двух метров.

Фото: Facebook

Между тем полгода назад Фокус писал о новейшем дроне Artemis ALM-20 от Auterion, который также был похож на "Шахеды" и работал с использованием технологий ИИ. Как заявили разработчики, БпЛА прошел испытания на поле боя в Украине, его модернизировали в соответствии с потребностями современной войны и теперь будут выпускать на совместном предприятии. Ориентировочная дальность дрона — до 1600 км, боевая часть до 40 кг, с дельтаобразными крыльями, как у "Шахеда".

Напоминаем, 30 апреля медиа рассказали об обновленном способе использования дрона ВСУ FP-1, который стал носителем FPV-дронов для выполнения специфическихх задач.