Аналог "Шахеда" Artemis ALM-20 будут собирать в Украине: сможет бить по РФ на 1600 км

15 октября 2025 года шведско-американская компания Auterion объявила об успешной разработке ударного дрона Artemis ALM-20 большой дальности, который создали с помощью украинцев.

Related video

Беспилотник уже показал свои возможности на войне в Украине, в том числе возможность доставить боеголовку весом до 40 кг на расстояние до 1000 миль (1610 км). Подробности Auterion раскрыла на официальном сайте.

Artemis использует бортовой компьютер Skynode N и систему визуальной навигации разработки Auterion. В компании уверяют, что эти технологии позволяют дрону наводиться и поражать цели даже при сбоях спутниковой навигации. Встроенная система наведения на финальном участке маршрута обеспечивает высочайшую точность полета.

Судя по опубликованному фото, Artemis ALM-20 использует ту же аэродинамическую форму, что и Shahed-136. Она используется довольно давно и берет начало от немецкого беспилотника DAR. На фото можно заменить две наружные антенны и оптический модуль в носовой части, как у новых "Шахедов", модернизированных Россией.

Artemis разработали в сотрудничестве с украинским партнером, название которого не разглашают в интересах безопасности. БпЛА прошел испытания, включавшие взлет, полет на большую дистанцию, навигацию без GPS и точное наведение на цель с помощью искусственного интеллекта.

После завершения испытаний государственные аудиторы США дали разрешение на закупку беспилотной системы Минобороны страны и союзными вооруженными силами. Теперь Auterion хочет запустить масштабное производство с помощью партнеров из США и Европы — производственные линии уже строятся даже в Украине. Благодаря открытой архитектуре программного обеспечения, на дрон можно легко установить новые датчики, системы связи или другие компоненты.

"Artemis был разработан для массового производства и быстрого развертывания. Это позволяет нашим странам-партнерам создавать автономные ударные системы в больших масштабах, особенно в Индо-Тихоокеанском регионе, где дальность и время реагирования имеют решающее значение", — заявил генеральный директор Auterion Лоренц Майер.

Издание Defence Express предполагает, что Auterion создала Artemis ALM-20 на базе дрона-камикадзе UAS SETH, применение которого бригада "Азов" показала в марте 2025 года для удара по цели на неизвестном расстоянии. В подразделении подчеркнули, что дрон полностью автономный и легок в обращении, а передал его фонд "Повернись живим". Возможно, это и были боевые испытания, о которых говорит компания.

В сентябре Auterion сообщил, что передаст Украине 33 000 ударных дронов с ИИ до конца 2025 года. Их можно объединить в рои с помощью технологии Nemyx. Пока неизвестно, какие именно БПЛА это будут.

В Украине тоже разрабатывают аналог "Шахедов". Ранее писали, как работает украинский беспилотник "ГУПАЛО-Н".