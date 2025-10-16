Аналог "Шахеда" Artemis ALM-20 збиратимуть в Україні: зможе бити по РФ на 1600 км

15 жовтня 2025 року шведсько-американська компанія Auterion оголосила про успішне розроблення ударного дрона Artemis ALM-20 великої дальності, який створили за допомогою українців.

Безпілотник уже показав свої можливості на війні в Україні, зокрема можливість доставити боєголовку вагою до 40 кг на відстань до 1000 миль (1610 км). Подробиці Auterion розкрила на офіційному сайті.

Artemis використовує бортовий комп'ютер Skynode N і систему візуальної навігації розробки Auterion. У компанії запевняють, що ці технології дають змогу дрону наводитися і вражати цілі навіть у разі збоїв супутникової навігації. Вбудована система наведення на фінальній ділянці маршруту забезпечує найвищу точність польоту.

Судячи з опублікованого фото, Artemis ALM-20 використовує ту ж аеродинамічну форму, що і Shahed-136. Вона використовується досить давно і бере початок від німецького безпілотника DAR. На фото можна замінити дві зовнішні антени і оптичний модуль у носовій частині, як у нових "Шахедів", модернізованих Росією.

Artemis розробили у співпраці з українським партнером, назву якого не розголошують в інтересах безпеки. БпЛА пройшов випробування, що включали зліт, політ на велику дистанцію, навігацію без GPS і точне наведення на ціль за допомогою штучного інтелекту.

Після завершення випробувань державні аудитори США дали дозвіл на закупівлю безпілотної системи Міноборони країни і союзними збройними силами. Тепер Auterion хоче запустити масштабне виробництво за допомогою партнерів зі США та Європи — виробничі лінії вже будуються навіть в Україні. Завдяки відкритій архітектурі програмного забезпечення, на дрон можна легко встановити нові датчики, системи зв'язку або інші компоненти.

"Artemis був розроблений для масового виробництва і швидкого розгортання. Це дає змогу нашим країнам-партнерам створювати автономні ударні системи у великих масштабах, особливо в Індо-Тихоокеанському регіоні, де дальність і час реагування мають вирішальне значення", — заявив генеральний директор Auterion Лоренц Маєр.

Видання Defence Express припускає, що Auterion створила Artemis ALM-20 на базі дрона-камікадзе UAS SETH, застосування якого бригада "Азов" показала в березні 2025 року для удару по цілі на невідомій відстані. У підрозділі підкреслили, що дрон повністю автономний і легкий у використанні, а передав його фонд "Повернись живим". Можливо, це і були бойові випробування, про які говорить компанія.

У вересні Auterion повідомив, що передасть Україні 33 000 ударних дронів зі ШІ до кінця 2025 року. Їх можна об'єднати в рої за допомогою технології Nemyx. Поки невідомо, які саме БПЛА це будуть.

В Україні теж розробляють аналог "Шахедів". Раніше писали, як працює український безпілотник "ГУПАЛО-Н".