"Копія Шахеда": як працює український безпілотник "ГУПАЛО-Н" (фото, відео)

Підрозділи Збройних Сил України та мобільні групи ППО вже рік використовують безпілотний авіаційний комплекс "ГУПАЛО-Н" від української компанії "Вітруган" (WeTrueGun), що зовні нагадує російський дрон "Шахед".

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Про це розробники повідомили на своїй офіційній сторінці у Facebook, зазначивши, що "ГУПАЛО-Н" тепер визнаний відповідно до стандартів обліку військової техніки держав-членів НАТО. БПЛА пройшов міжнародну кодифікацію і отримав номенклатурний номер НАТО — 1550-61-018-5740.

Бійці МОГ 114-ї бригади застосовують "ГУПАЛО"

Повідомляється, що дрон "ГУПАЛО-Н" слугує повітряною мішенню для тренувань, бойового злагодження та випробувань різних засобів протиповітряної оборони України.

Безпілотник моделює реальні умови загрози для ППО, такі як швидкість, профіль польоту, і розміри сигнатури. Він уже пройшов випробування з різними типами ЗРК, ПЗРК та іншими засобами ураження. Завдяки своїй конструкції апарат простий в обслуговуванні між польотами.

"Це найкраща повітряна мішень в Україні за співвідношенням ціна-якість", — підкреслили розробники.

Дрон "ГУПАЛО": що про нього відомо

Дрон "ГУПАЛО" є умовним аналогом іранського дрона-камікадзе "Шахед", який росіяни називають "Герань-2". Його призначення — бути мішенню для навчання груп ППО стрільбі по рухомій цілі. Апарат також має версію БПЛА-камікадзе. На опублікованих у мережі кадрах видно, що БПЛА запускається з катапульти.

На офіційному сайті йдеться про те, що компанія "ВІТРУГАН" об'єднує розробників і виробників сучасних БПЛА систем радіоелектронної розвідки (РЕР) і радіоелектронної боротьби (РЕБ). У проєкту також є навчальний центр, де тренуються оператори БПЛА.

Дрон "ГУПАЛО" Фото: Instagram

Про дрон "ГУПАЛО" раніше також згадував український музикант і волонтер Олександр Сидоренко. Він закликав профільні військові частини, яким цікаво потренувати свої екіпажі на "реальному Шахеді", звертатися до компанії "Вітруган".

"Це — майже повна копія Шахеда, призначена для навчання ППО — стрільби по рухомій цілі", — підкреслив Сидоренко.

Нагадаємо, Сили оборони України почали застосовувати на фронті БПЛА "Королева Шершнів" від компанії "Дикі Шершні", оснащені гранатометами.

Також повідомлялося, що бійці 65 механізованої бригади "Великий Луг" готують до виходу на лінію фронту наземний дрон "Гном".