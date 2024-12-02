В Украине представили отечественный БПЛА, напоминающий "Шахед": что о нем известно

Новый украинский дрон несет меньше взрывчатки и имеет меньшую дальность, чем иранский Shahed-136, однако его назначение также отличается, считают эксперты.

Президент Украины Владимир Зеленский и Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц в Киеве осмотрели новейшие образцы беспилотников украинского производства, среди которых был замечен дрон, напоминающий Shahed-136. На это обратили внимание эксперты портала Defense Express.

Как отмечают в издании, продемонстрированный БПЛА сделан по очень похожей аэродинамической схеме в виде летающего крыла и вертикальных стабилизаторов на концовках. При этом речь не идет об аналоге Shahed-136, так как, судя по размеру, это не дальнобойный беспилотник.

Владимир Зеленский и Олаф Шольц осмотрели новый украинский дрон Фото: Офис президента

Авторы статьи подчеркнули, что российский Shahed-136 имеет длину 3,75 метра, а размах крыла в 2,5 метра. В свою очередь украинский дрон, согласно их предположению, имеет габариты примерно 1,5 ×1,5 метра.

Владимир Зеленский и Олаф Шольц осмотрели новый украинский дрон Фото: Офис президента

"То есть дальность полета такого дрона и вес его боевой части будет значительно меньше, чем у иранского беспилотника. Но дело в том, что у украинского дрона есть другое назначение", — считают эксперты.

Новый украинский БПЛА Фото: Офис президента

В издании полагают, что новый БПЛА создан для поражения бронетехники, артиллерии и прочих целей в ближнем тылу врага. Об этом говорит наличие антенн и отверстия в носовом обтекателе, которое может быть камерой. Предполагаемая дальность аппарата до 50-100 км.

Напомним, министр стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин заявил, что украинские инженеры разработали меньшей мере 10 аналогов китайского квадрокоптера DJI Mavic.

Ранее украинские разработчики из проекта "ВІТРУГАН" (WeTrueGun) также представили беспилотный авиационный комплекс самолетного типа "ГУПАЛО", внешне напоминающий "Шахед", который может использоваться для тренировок групп ПВО или как дрон-камикадзе.