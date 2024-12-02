В Україні представили вітчизняний БПЛА, що нагадує "Шахед": що про нього відомо

Новий український дрон несе менше вибухівки і має меншу дальність, ніж іранський Shahed-136, однак його призначення також відрізняється, вважають експерти.

Президент України Володимир Зеленський і Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц у Києві оглянули новітні зразки безпілотників українського виробництва, серед яких був помічений дрон, що нагадує Shahed-136. На це звернули увагу експерти порталу Defense Express.

Як зазначають у виданні, продемонстрований БПЛА зроблений за дуже схожою аеродинамічною схемою у вигляді крила, що літає, і вертикальних стабілізаторів на кінцівках. Водночас не йдеться про аналог Shahed-136, оскільки, судячи з розміру, це не далекобійний безпілотник.

Володимир Зеленський та Олаф Шольц оглянули новий український дрон Фото: Офіс президента

Автори статті наголосили, що російський Shahed-136 має довжину 3,75 метра та розмах крила у 2,5 метра. Зі свого боку український дрон, згідно з їхнім припущенням, має габарити приблизно 1,5 ×1,5 метра.

Володимир Зеленський та Олаф Шольц оглянули новий український дрон Фото: Офіс президента

"Тобто дальність польоту такого дрона і вага його бойової частини буде значно меншою, ніж в іранського безпілотника. Але річ у тім, що в українського дрона є інше призначення", — вважають експерти.

Новий український БПЛА Фото: Офіс президента

У виданні вважають, що новий БПЛА створений для ураження бронетехніки, артилерії та інших цілей у ближньому тилу ворога. Про це свідчить наявність антен і отвору в носовому обтічнику, який може бути камерою. Передбачувана дальність апарату до 50-100 км.

Нагадаємо, міністр стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін заявив, що українські інженери розробили щонайменше 10 аналогів китайського квадрокоптера DJI Mavic.

Раніше українські розробники з проєкту "ВІТРУГАН" (WeTrueGun) також представили безпілотний авіаційний комплекс літакового типу "ГУПАЛО", що зовні нагадує "Шахед" і може використовуватися для тренувань груп ППО або як дрон-камікадзе.