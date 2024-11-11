В Україні створили 10 аналогів китайського дрона DJI Mavic: навіщо це знадобилося (фото)

Розробка нових БПЛА знизить залежність ЗСУ від іноземних закупівель, заявив міністр стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін.

Українські інженери розробили щонайменше 10 аналогів популярного китайського цивільного квадрокоптера DJI Mavic. Про це сказав міністр стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін під час льотних випробувань, передає Forbes Ukraine.

Дрон PD10ND Фото: Forbes Ukraine

За словами міністра, два виробники вже пройшли всі необхідні сертифікації та кодифікації, щоб дрони могло закуповувати Міністерство оборони України. Один із них — виробник БПЛА "Шмавік".

Дрон "Шмавик" Фото: dev.ua

Крім того, ще вісім українських виробників розробили свої моделі БПЛА і можуть виробляти їх масово. Зокрема, видання опублікувало фото дронів PD10ND, Yautja, Ptakh-S, Viy Kruk і Zoom.

Дрон Ptakh-S Фото: Forbes Ukraine

Герман Сметанін зазначив, що в короткостроковій перспективі українські виробники не зможуть замінити весь флот DJI Mavic ЗСУ. Однак, за його словами, Україна намагатиметься зменшувати закупівлі зарубіжних БПЛА, замінюючи їх вітчизняними.

Дрон Viy Kruk Фото: Forbes Ukraine

"Це знизить залежність від іноземних закупівель і залишить значну частину коштів усередині країни", — підкреслив голова Мінстратегпрому.

Дрон Zoom Фото: Forbes Ukraine

Нагадаємо, українська компанія Frontline представила на DefenceTech Valley від Brave1 розвідувальний безпілотник Zoom, який у перспективі може стати доповненням, навіть заміною китайським дронам DJI Mavic.

Раніше молодший сержант ЗСУ у відставці, голова ГО "Українське об'єднання "Мрія" Юрій Гудименко також заявив, що в період із 16 серпня до 16 вересня Агентство оборонних закупівель відправило Збройним силам України всього 50 дронів Mavic 3T.