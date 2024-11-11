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Діджитал Російсько-українська війна

В Україні створили 10 аналогів китайського дрона DJI Mavic: навіщо це знадобилося (фото)

БПЛА, дрони, Yautja, DJI Mavic, Мавік, фото
Фото: Forbes Ukraine | В Україні створили 10 аналогів DJI Mavic

Розробка нових БПЛА знизить залежність ЗСУ від іноземних закупівель, заявив міністр стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін.

Українські інженери розробили щонайменше 10 аналогів популярного китайського цивільного квадрокоптера DJI Mavic. Про це сказав міністр стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін під час льотних випробувань, передає Forbes Ukraine.

Дрон, PD10ND, БПЛА, фото Fullscreen
Дрон PD10ND
Фото: Forbes Ukraine

За словами міністра, два виробники вже пройшли всі необхідні сертифікації та кодифікації, щоб дрони могло закуповувати Міністерство оборони України. Один із них — виробник БПЛА "Шмавік".

Дрон, шмавик, БПЛА, фото Fullscreen
Дрон "Шмавик"
Фото: dev.ua

Крім того, ще вісім українських виробників розробили свої моделі БПЛА і можуть виробляти їх масово. Зокрема, видання опублікувало фото дронів PD10ND, Yautja, Ptakh-S, Viy Kruk і Zoom.

Дрон, Ptakh-S, БПЛА, фото Fullscreen
Дрон Ptakh-S
Фото: Forbes Ukraine

Герман Сметанін зазначив, що в короткостроковій перспективі українські виробники не зможуть замінити весь флот DJI Mavic ЗСУ. Однак, за його словами, Україна намагатиметься зменшувати закупівлі зарубіжних БПЛА, замінюючи їх вітчизняними.

Дрон, Viy Kruk, БПЛА, фото Fullscreen
Дрон Viy Kruk
Фото: Forbes Ukraine

"Це знизить залежність від іноземних закупівель і залишить значну частину коштів усередині країни", — підкреслив голова Мінстратегпрому.

Дрон, Zoom, БПЛА, фото Fullscreen
Дрон Zoom
Фото: Forbes Ukraine

Нагадаємо, українська компанія Frontline представила на DefenceTech Valley від Brave1 розвідувальний безпілотник Zoom, який у перспективі може стати доповненням, навіть заміною китайським дронам DJI Mavic.

Раніше молодший сержант ЗСУ у відставці, голова ГО "Українське об'єднання "Мрія" Юрій Гудименко також заявив, що в період із 16 серпня до 16 вересня Агентство оборонних закупівель відправило Збройним силам України всього 50 дронів Mavic 3T.