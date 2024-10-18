В Україні представили дрон ZOOM на заміну DJI Mavic: що про нього відомо (фото)

Безпілотник ZOOM може вести розвідку в умовах дії РЕБ і утримувати свою позицію без GPS, стверджує виробник.

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Українська компанія Frontline представила на DefenceTech Valley від Brave1 розвідувальний безпілотник ZOOM, який у перспективі може стати доповненням, навіть заміною китайським дронам DJI Mavic. Про це пише "Мілітарний" з посиланням на пресреліз компанії.

Повідомляється, що ZOOM є частиною безпілотного комплексу, до якого також входить наземна антена і пункт управління. Цей БПЛА, як і інші апарати компанії Frontline, виготовлений на базі власної платформи зв'язку для управління та відеопередачі "Герц".

БПЛА ZOOM Фото: Frontline

За словами виробника, оператор дрона ZOOM може вести розвідку в умовах сильної радіоелектронної протидії і зберігати керованість безпілотником. Заявлений час польоту — 40 хвилин, тактичний радіус дії — до 15 км.

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"Наша платформа забезпечує зв'язок із дроном одразу у двох діапазонах із ППРЧ на смузі шириною 225 МГЦ. Також система налаштована таким чином, що за секунду дрону передається в чотири рази більше пакетів управління, ніж йому потрібно. "Під капотом" платформи приховано ще багато сюрпризів, які мають надати нашим військовим реальну перевагу на полі бою", — розповів співзасновник і технічний директор Frontline Павло Косолапкін.

Камера БПЛА ZOOM Фото: Frontline

У БПЛА також реалізовано найбільш запитувану функцію від пілотів — утримання своєї позиції без GPS. На борту дрона встановлено модуль візуальної навігації, що дає змогу зависати над місцевістю й утримувати точку без допомоги оператора. ZOOM може "зависати" на висоті 200 метрів з максимальною похибкою 5 м, за швидкості вітру понад 10 м/с.

Наразі ZOOM завершує кодифікацію і готується до масового виробництва для передачі Силам оборони України. Вартість БПЛА не згадується, однак за даними порталу, вона буде порівнянна з ціною DJI Mavic.

Пульт керування ZOOM Фото: Frontline

Нагадаємо, офіційно Китай проти того, щоб у російсько-українській війні використовувалися дрони китайського виробництва, проте Україна знаходить можливості купувати безпілотники DJI Mavic для ЗСУ.

Також повідомлялося, що з січня по вересень 2024 року Міноборони кодифікувало і дозволило для використання в Силах оборони України понад 140 вітчизняних безпілотних авіаційних комплексів.