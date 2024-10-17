Готовий до будь-якої місії: у США представили новий "шпигунський" дрон P550 зі ШІ та вибухівкою

Розвідувальний БпЛА P550 розгортається за 10 хвилин, може літати до 5 годин і виконувати місії в автономному режимі, стверджує виробник.

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Американська компанія AeroVironment представила на щорічній зустрічі та виставці Асоціації армії США новий безпілотний літальний апарат P550, який може проводити розвідку і скидати на противника боєприпаси. Про це пише портал Interesting Engineering.

Повідомляється, що P550 — це дрон вертикального зльоту і посадки, покликаний підвищити обізнаність солдатів про ситуацію на полі бою. БпЛА має габарити 5,2 метра на 2,8 метра, важить приблизно 24,9 кг, а також може нести до 7 кілограм вибухівки. Заявлений час роботи — до 5 годин, дальність зв'язку — 40 км, але може бути збільшена до 60 км. БпЛА може як управлятися дистанційно, так і працювати автономно.

Модульна конструкція БпЛА дає змогу встановлювати різні корисні навантаження, канали передавання даних і програмне забезпечення для планування місій, адаптуючи апарат під різні місії. За словами виробника, дрон можна переналаштувати в польових умовах менш ніж за п'ять хвилин, замінивши корисні навантаження і батареї без використання спеціальних інструментів.

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Серед переваг P550 згадується портативність і зручність транспортування. Безпілотник легко поміщається в невеликий позашляховик Humvee або в упаковку з трьох кейсів. Крім того, його можна зібрати без інструментів і підготувати до польоту менш ніж за 10 хвилин після розпакування.

Безпілотник оснащений навігаційною системою VNS Day/Night VIO з лазерним розпізнаванням рельєфу місцевості, а також має гнучкі можливості радіозв'язку з перемиканням частот. Крім того, БпЛА отримав систему автономного управління AVACORE і систему комп'ютерного зору SPOTR-Edge для бортового виявлення, яка істотно знижує навантаження на оператора.

"Готовий до будь-якої місії, у будь-який час", — йдеться на сайті виробника.

Нагадаємо, американська компанія Vantage Robotics представила мінібезпілотник Trace, призначений для виконання розвідувальних завдань.

Також повідомлялося, що компанія General Atomics Aeronautical Systems представила у США "надсекретний" безпілотник XQ-67A.