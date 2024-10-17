Готов к любой миссии: в США представли новый "шпионский" дрон P550 с ИИ и взрывчаткой

Разведывательный БПЛА P550 разворачивается за 10 минут, может летать до 5 часов и выполнять миссии в автономном режиме, утверждает производитель.

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Американская компания AeroVironment представила на ежегодной встрече и выставке Ассоциации армии США новый беспилотный летательный аппарат P550, который может проводить разведку и сбрасывать на противника боеприпасы. Об этом пишет портал Interesting Engineering.

Сообщается, что P550 – это дрон вертикального взлета и посадки, призванный повысить осведомленность солдат о ситуации на поле боя. БПЛА имеет габариты 5,2 метра на 2,8 метра, весит около 24,9 кг, а также может нести до 7 килограмм взрывчатки. Заявление время работы – до 5 часов, дальность связи — 40 км, но может быть увеличена до 60 км. БПЛА может как управляться дистанционно, так и работать автономно.

Модульная конструкция БПЛА позволяет устанавливать различные полезные нагрузки, каналы передачи данных и программное обеспечение для планирования миссий, адаптируя аппарат под разные миссии. По словам производителя, дрон можно перенастроить в полевых условиях менее чем за пять минут, заменив полезные нагрузки и батареи без использования специальных инструментов.

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Среди преимуществ P550 упоминается портативность и удобство транспортировки. Беспилотник легко помещается в небольшой внедорожник Humvee или в упаковку из трех кейсов. Кроме того, его можно собрать без инструментов и подготовить к полету менее чем за 10 минут после распаковки.

Беспилотник оснащен навигационной системой VNS Day/Night VIO с лазерным распознаванием рельефа местности, а также имеет гибкие возможности радиосвязи с переключением частот. Кроме того, БПЛА получил систему автономного управления AVACORE и системой компьютерного зрения SPOTR-Edge для бортового обнаружения, которая существенно снижает нагрузку на оператора.

"Готов к любой миссии, в любое время", — говорится на сайте производителя.

Напомним, американская компания Vantage Robotics представила мини-беспилотник Trace, предназначенный для выполнения разведывательных задач.

Также сообщалось, что компания General Atomics Aeronautical Systems представила в США "сверхсекретный" беспилотник XQ-67A.