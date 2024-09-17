Знакомство с БПЛА будущего: на выставке в США показали "секретный" дрон XQ-67A

Гостям конференции AFA будет предоставлена возможность ближе ознакомиться с перспективной разработкой компании GA-ASI, которая намерена создать в будущем беспилотный самолет для ВВС США и союзников.

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В США 16 сентября стартовала конференция Air Force Association's (AFA) Air, Space & Cyber Conference, в рамках которой компания General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI) представила "сверхсекретный" беспилотник XQ-67A. Об этом говорится в пресс-релизе компании GA-ASI.

В публикации говорится что, компания предоставляет возможность ознакомиться с данным экспонатом, обладающим передовыми возможностями, благодаря которым он является самым достойным претендентом на создание совместного боевого самолета (CCA) для США и их союзников.

В перспективе компания надеется выпустить большое количество этих высокоэффективных автономных боевых самолетов, которые будут летать рядом с устаревшими управляемыми истребителями и намного опережать их, что позволит расширить их возможности по обнаружению целей и ведению боевых действий.

"Мы с нетерпением ждем возможности показать нашим коллегам по отрасли, как будут выглядеть силы будущего", — сказал президент компании Дэвид Р. Александер.

Что известно о XQ-67A

XQ-67A — это новейший беспилотник от GA-ASI, разработанный в рамках программы Air Force Research Laboratory (AFRL) для создания платформы автономных беспилотных систем. Данный БПЛА предназначен для разведки, наблюдения, электронной борьбы и может даже нести вооружение.

Беспилотник является частью более широкого проекта Collaborative Combat Aircraft (CCA), который предусматривает интеграцию до 1000 беспилотных аппаратов с пилотируемыми самолетами для увеличения боевых возможностей без привлечения дополнительного персонала.

XQ-67A выделяется своей гибкостью: его можно адаптировать для различных миссий за счет замены полезной нагрузки.

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Напомним, в марте стало известно, что исследовательская лаборатория ВВС работает над созданием технологии, которая бы позволила производить дроны в больших количествах. Основой для будущих роев БПЛА может послужить беспилотник XQ-67A.