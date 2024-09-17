Знайомство з БПЛА майбутнього: на виставці у США показали "секретний" дрон XQ-67A

Гостям конференції AFA буде надано можливість ближче ознайомитися з перспективною розробкою компанії GA-ASI, яка має намір створити в майбутньому безпілотний літак для ВПС США і союзників.

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У США 16 вересня стартувала конференція Air Force Association's (AFA) Air, Space & Cyber Conference, у межах якої компанія General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI) представила "надсекретний" безпілотник XQ-67A. Про це йдеться у пресрелізі компанії GA-ASI.

У публікації йдеться про те, що, компанія надає можливість ознайомитися з даним експонатом, що володіє передовими можливостями, завдяки яким він є найдостойнішим претендентом на створення спільного бойового літака (CCA) для США та їхніх союзників.

У перспективі компанія сподівається випустити велику кількість цих високоефективних автономних бойових літаків, які літатимуть поруч із застарілими керованими винищувачами і набагато випереджатимуть їх, що дасть змогу розширити їхні можливості з виявлення цілей і ведення бойових дій.

"Ми з нетерпінням чекаємо можливості показати нашим колегам по галузі, який вигляд матимуть сили майбутнього", — сказав президент компанії Девід Р. Александер.

Що відомо про XQ-67A

XQ-67A — це новітній безпілотник від GA-ASI, розроблений у рамках програми Air Force Research Laboratory (AFRL) для створення платформи автономних безпілотних систем. Цей БПЛА призначений для розвідки, спостереження, електронної боротьби й може навіть нести озброєння.

Безпілотник є частиною ширшого проєкту Collaborative Combat Aircraft (CCA), який передбачає інтеграцію до 1000 безпілотних апаратів з пілотованими літаками для збільшення бойових можливостей без залучення додаткового персоналу.

XQ-67A виділяється своєю гнучкістю: його можна адаптувати для різних місій шляхом заміни корисного навантаження.

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Нагадаємо, у березні стало відомо, що дослідницька лабораторія ВПС працює над створенням технології, яка б дала змогу виробляти дрони у великих кількостях. Основою для майбутніх роїв БПЛА може послужити безпілотник XQ-67A.