На базі секретного дрона XQ-67A буде побудовано тисячі небезпечних БПЛА: для чого вони потрібні

XQ-67A має стати основою для роїв ведених дронів, які застосовуватимуться для завдавання ударів і радіоелектронної боротьби.

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Дослідницька лабораторія ВПС працює над створенням технології, яка б дозволила виробляти дрони у великих кількостях. Основою для майбутніх роїв БПЛА може послужити безпілотник XQ-67A від General Atomics, передає Defense news.

За словами Дуга Мідора, керівника відділу автономних платформ для спільної роботи в Управлінні аерокосмічних систем AFRL, XQ-67A гарний тим, що побудований на шасі, яке може слугувати основою для безлічі інших дронів. Цю концепцію, яку називають "спільним використанням платформ", вперше було застосовано в автопромі під час виробництва базових рам, на основі яких створювали одразу кілька моделей автомобілів. Виробники автомобілів заявляють, що це економить час і гроші, підвищує надійність машин і спрощує підтримку ланцюжка поставок запчастин, оскільки моделі мають мало відмінностей.

У AFRL сподіваються, що той самий підхід призведе до революції в конструкції дронів, що дасть змогу спростити і збільшити масове виробництво і знизити витрати, що потенційно полегшить створення флотів ведених дронів, які літають разом із винищувачами з екіпажем.

Військово-повітряні сили США зосереджені на випуску серії дронів під назвою Collaborative Combat Aircraft, які можуть працювати автономно, в деяких випадках виступаючи як "ведені" для таких винищувачів, як F-35, і платформи Next Generation Air Dominance, яка перебуває в розробці. ВПС хочуть, щоб ці безпілотники виконували кілька завдань, включно з ударами, розвідкою і радіоелектронною боротьбою.

Але щоб план спрацював, ВПС повинні мати можливість виробляти їх у великій кількості за невисоких витрат — цю концепцію чиновники називають "доступною масою". Дуг Мідор сподівається, що ця концепція допоможе ВПС заощадити на розробках конструкцій БПЛА і досягти необхідної для завдань ВПС "маси" (тобто кількості — ред.). Перший політ XQ-67A показав, що такий підхід може спрацювати, хоча наразі побудовано тільки один XQ-67.

Видання нагадує, що безпілотник XQ-67A може літати автономно разом із винищувачем для забезпечення розвідки, спостереження та рекогносцировки. Його перший політ відбувся на базі управління польотами в Грей-Б'ютті компанії General Atomics недалеко від Палмдейла, штат Каліфорнія, і був відносно коротким. У найближчому майбутньому плануються більш складні льотні випробування, щоб зрозуміти, чи зможе дрон робити те, для чого його було розроблено.

За словами Мідора, інші дрони, які в майбутньому можуть бути побудовані на тому самому базовому шасі, що й XQ-67A, зможуть виконувати й інші завдання, як-от завдання ударів по ворожих цілях або ведення радіоелектронної боротьби, але це будуть зовсім інші пристрої, — відмінні від XQ-67.

Експерименти з БПЛА Valkyrie показали, що всього за кілька мільйонів доларів можна створити дрон, здатний літати на великі відстані, на високих дозвукових швидкостях і з достатнім корисним навантаженням, тому AFRL поставила перед собою амбітнішу мету — створити безпілотник, який міг би діяти спільно з іншими дронами, що виконують різні місії.

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Наразі важко сказати, скільки може коштувати XQ-67, сказав Мідор, оскільки наразі побудовано тільки один БПЛА, а ціни на них зазвичай не стабілізуються доти, доки не буде побудовано кілька екземплярів. Але він сподівається, що вартість фунта літального апарату XQ-67 без датчиків та інших додаткових можливостей буде приблизно такою ж, як у XQ-58 Valkyrie. XQ-67 приблизно на 50% важчий за "Валькірію".

Наявність спільної базової структури також може полегшити і здешевити розробку наступних поколінь дронів за умови наявності універсальної платформи, на яку щоразу встановлюватимуть різні датчики та інше корисне навантаження.

"Це дасть змогу знизити витрати, тому що ми не будемо проєктувати кожен БПЛА", — сказав Мідор.

Раніше ми писали про те, що суперсекретний дрон XQ-67A потрапив на відео. XQ-67A — стелс-безпілотник із реактивним двигуном. Інженери заявляють, що він зможе зробити революцію в галузі бойових дронів.