На базе секретного дрона XQ-67A будут построены тысячи опасных БПЛА: для чего они нужны

XQ-67A должен стать основой для роев ведомых дронов, которые будут применяться для нанесения ударов и радиоэлектронной борьбы.

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Исследовательская лаборатория ВВС работает над созданием технологии, которая бы позволила производить дроны в больших количествах. Основой для будущих роев БПЛА может послужить беспилотник XQ-67A от General Atomics, передает Defense news.

По словам Дуга Мидора, руководителя отдела автономных платформ для совместной работы в Управлении аэрокосмических систем AFRL, XQ-67A хорош тем, что построен на шасси, которое может служить основой для множества других дронов. Эта концепция, которую называют "совместным использованием платформ", впервые была применена в автопроме при производстве базовых рам, на основе которых создавались сразу несколько моделей автомобилей. Производители автомобилей заявляют, что это экономит время и деньги, повышает надежность машин и упрощает поддержание цепочки поставок запчастей, поскольку модели имеют мало различий.

В AFRL надеются, что тот же подход приведет к революции в конструкции дронов, что позволит упростить и увеличить массовое производство и снизить затраты, что потенциально облегчит создание флотов ведомых дронов, летающих вместе с истребителями с экипажем.

Военно-воздушные силы США сосредоточены на выпуске серии дронов под названием Collaborative Combat Aircraft, которые могут работать автономно, в некоторых случаях выступая в качестве "ведомых" для таких истребителей, как F-35 и находящейся в разработке платформы Next Generation Air Dominance. ВВС хотят, чтобы эти беспилотники выполняли несколько задач, включая удары, разведку и радиоэлектронную борьбу.

Но чтобы план сработал, ВВС должны иметь возможность производить их в большом количестве при невысоких затратах — эту концепцию чиновники называют "доступной массой". Дуг Мидор надеется, что данная концепция поможет ВВС сэкономить на разработках конструкций БПЛА и достичь необходимой для задач ВВС "массы" (т.е. количества — ред.). Первый полет XQ-67A показал, что такой подход может сработать, хотя на данный момент построен только один XQ-67.

Издание напоминает, что беспилотник XQ-67A может летать автономно вместе с истребителем для обеспечения разведки, наблюдения и рекогносцировки. Его первый полет состоялся на базе управления полетами в Грей-Бьютте компании General Atomics недалеко от Палмдейла, штат Калифорния, и был относительно коротким. В ближайшем будущем планируются более сложные летные испытания, чтобы понять, сможет ли дрон делать то, для чего он был разработан.

По словам Мидора, другие дроны, которые в будущем могут быть построены на том же базовом шасси, что и XQ-67A, смогут выполнять и другие задачи, такие как нанесение ударов по вражеским целям или ведение радиоэлектронной борьбы, но это будут совершенно другие устройства, — отличные от XQ-67.

Эксперименты с БПЛА Valkyrie показали, что всего за несколько миллионов долларов можно создать дрон, способный летать на большие расстояния, на высоких дозвуковых скоростях и с достаточной полезной нагрузкой, поэтому AFRL поставила перед собой более амбициозную цель — создать беспилотник, который мог бы действовать сообща с другими дронами, выполняющими различные миссии.

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Сейчас трудно сказать, сколько может стоить XQ-67, сказал Мидор, поскольку на данный момент построен только один БПЛА, а цены на них обычно не стабилизируются до тех пор, пока не будет построено несколько экземпляров. Но он надеется, что стоимость фунта летательного аппарата XQ-67 без датчиков и других дополнительных возможностей будет примерно такой же, как у XQ-58 Valkyrie. XQ-67 примерно на 50% тяжелее "Валькирии".

Наличие общей базовой структуры также может облегчить и удешевить разработку последующих поколений дронов при условии наличия универсальной платформы, на которую каждый раз будут устанавливать разные датчики и другую полезную нагрузку.

"Это позволит снизить затраты, потому что мы не будем проектировать каждый БПЛА", — сказал Мидор.

Ранее мы писали о том, что суперсекретный дрон XQ-67A попал на видео. XQ-67A — стелс-беспилотник с реактивным двигателем. Инженеры заявляют, что он сможет произвести революцию в области боевых дронов.