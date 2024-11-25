Физический биткоин и бокал Джорджа Вашингтогна: в США ищут сундуки с сокровищами на $2 млн

Пять сундуков, которые спрятаны по всей территории Америки, может найти каждый желающий. Криптоинвестор, который спрятал сокровища, написал книгу с подсказками.

Джон Коллинз-Блэк, музыкант и криптопредприниматель из Калифорнии, осуществил свою давнюю мечту о поиске сокровищ — теперь он сам стал автором такого приключения. Используя средства, заработанные благодаря ранним инвестициям в биткоин, он организовал масштабную игру, спрятав пять сундуков с ценностями по всей территории США. Об этом пишет Business Insider.

Коллинз-Блэк подтвердил, что сундуки — один большой и четыре меньших — размещены в безопасных местах, не на частной территории, и для их поиска не нужны опасные действия.

Ключи к разгадке расположения сокровищ содержатся в его книге There's Treasure Inside. Чтобы найти тайники, читатели должны внимательно изучать текст и использовать нестандартное мышление.

Предметы в сундуках были собраны Коллинзом-Блэком за последние пять лет через аукционы и покупки у дилеров антиквариата. Среди них — физический биткоин Casascius, колумбийский изумруд, редкая карта Pokémon Shining Charizard, антиквариат с затонувшего корабля и бокал Джорджа Вашингтона. Общая стоимость сокровищ, по словам автора, оценивается в диапазоне от 2 до 3 миллионов долларов.

"Я хотел найти баланс, чтобы сокровища были достаточно ценными, но не настолько, чтобы это вызвало чрезмерный ажиотаж", — отметил Коллинз-Блэк.

Чтобы облегчить задачу, каждый сундук содержит головоломку с инструкциями, как его открыть, не повредив.

Он подчеркнул, что не планирует превращать эту игру в долговременную легенду. Если сокровища останутся не найденными через 8-10 лет, автор обещает предоставить дополнительные подсказки.

"Если через пять-семь лет курс биткоина вырастет до 500 тысяч долларов или 1 млн долларов, или эти сокровища будут стоить 10 млн долларов, и кто-то их найдет, то я думаю, что я просто отпраздную это и буду счастлив", — добавил криптоинвестор.

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