Фізичний біткоїн і келих Джорджа Вашингтона: у США шукають скрині зі скарбами на $2 млн

П'ять скринь, які сховані по всій території Америки, може знайти кожен охочий. Криптоінвестор, який заховав скарби, написав книгу з підказками.

Джон Коллінз-Блек, музикант і криптопідприємець з Каліфорнії, здійснив свою давню мрію про пошук скарбів — тепер він сам став автором такої пригоди. Використовуючи кошти, зароблені завдяки раннім інвестиціям у біткоїн, він організував масштабну гру, заховавши п’ять скринь із цінностями по всій території США. Про це пише Business Insider.

Коллінз-Блек підтвердив, що скрині — одна велика та чотири менші — розміщені у безпечних місцях, не на приватній території, і для їхнього пошуку не потрібні небезпечні дії.

Ключі до розгадки розташування скарбів містяться в його книзі There's Treasure Inside. Щоб знайти схованки, читачі повинні уважно вивчати текст і використовувати нестандартне мислення.

Предмети в скринях були зібрані Коллінзом-Блеком за останні п’ять років через аукціони та покупки у дилерів антикваріату. Серед них — фізичний біткоїн Casascius, колумбійський смарагд, рідкісна картка Pokémon Shining Charizard, антикваріат із затонулого корабля та келих Джорджа Вашингтона. Загальна вартість скарбів, за словами автора, оцінюється в діапазоні від 2 до 3 мільйонів доларів.

"Я хотів знайти баланс, щоб скарби були досить цінними, але не настільки, щоб це викликало надмірний ажіотаж", — зазначив Коллінз-Блек.

Щоб полегшити завдання, кожна скриня містить головоломку з інструкціями, як її відкрити, не пошкодивши.

Він наголосив, що не планує перетворювати цю гру на довготривалу легенду. Якщо скарби залишаться не знайденими через 8-10 років, автор обіцяє надати додаткові підказки.

"Якщо через п'ять-сім років курс біткоїна зросте до 500 тисяч доларів або 1 млн доларів, або ці скарби коштуватимуть 10 млн доларів, і хтось їх знайде, то я думаю, що я просто відсвяткую це і буду щасливий", — додав криптоінвестор.

Нагадаємо, у Польщі знайшлти скарб монет XVI-XVII століть, вартістю понад 124 тисячі доларів США.

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