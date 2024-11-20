Занедбані скарби: найдорожчі авто, знайдені покинутими (фото)

Серед занедбаних авто зустрічаються ексклюзивні Ferrari, Lamborghini та Bugatti. Вартість деяких машин сягає кількох мільйонів доларів.

Покинуті автомобілі зазвичай вважають нікому не потрібними грудами металобрухту, проте іноді серед них трапляються справжні раритети. У занедбаних гаражах та сараях або взагалі просто неба подекуди знаходять екзотичні суперкари та рідкісні ретроавто вартістю мільйони доларів. Фокус обрав найдорожчі автомобілі, які знайшли покинутими.

Duesenberg J 1931 року – понад 1 000 000 доларів

Duesenberg J Фото: скриншот / YouTube

Duesenberg J був американським конкурентом Rolls-Royce. Кабріолет із замовним кузовом від ательє Murphy пів століття стояв у гаражі американки. Зараз автомобіль реставрують. Усього виготовили лише 25 таких кабріолетів із 6,9-літровою 265-сильною вісімкою.

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Mercedes-Benz 300 SL Gullwing 1955 року – понад 1 000 000 доларів

Mercedes-Benz 300 SL Gullwing

Культовий Mercedes 300 SL Gullwing виявили покинутим на Кубі в 2005 році. Знаменитий спорткар із дверима типу "крило чайки" не одне десятиліття простояв під пальмою. Машина стала туристичною принадою, поки в 2014 році її не викупили для реставрації.

Lamborghini Countach 1975 року – 1 200 000 доларів

Lamborghini Countach Фото: Artcurial

У розкішному замку на французькому острові Ла-Рошель виявили дуже рідкісний суперкар Lamborghini Countach ранньої серії. Авто належало мільйонеру-затворнику і дуже мало експлуатувалося, тому чудово збереглося. Купе оснащене 380-сильним V12 і здатне розвинути 280 км/год.

Lamborghini Miura 1969 року – 1 500 000 доларів

Lamborghini Miura Фото: скриншот/youtube

У французькій глибинці виявили суперкар Lamborghini Miura, який останні 20 років простояв у гаражі. Його власник придбав авто ще в 1975 році, проте через проблеми зі здоров’ям перестав на ньому їздити. Авто в чудовому стані. Воно належить до версії P400S із 370-сильним V12 і здатне розвинути 282 км/год.

Ferrari 365 GTB/4 Daytona 1969 року – 2 000 000 доларів

Ferrari 365 GTB/4 Daytona Фото: RM Sotheby's

Випустили лише 5 полегшених купе Ferrari Daytona з алюмінієвим кузовом і всі вони вважалися втраченими, поки у 2017 році одне таке авто виявили в Японії. Власник 40 років ховав суперкар у своєму гаражі. На заводі Ferrari взялися від реставрувати авто. Купе із 352-сильним V12 здатне розвинути 280 км/год.

Ferrari 275 GTB 1966 року – 2 530 000 доларів

Ferrari 275 GTB

Ще один рідкісний суперкар Ferrari з алюмінієвим кузовом знайшли в 2018 році у гаражі в американському штаті Північна Кароліна. Авто не їздило з 1991 року і добре збереглося. Це останній класичний Ferrari, який оснащений 3,3-літровим V12 на 280 к. с.

Ford Mustang Bullitt 1968 року – 3 400 000 доларів

Найдорожчий Ford Mustang Фото: Mecum

Один із найдорожчих Ford Mustang в історії примітний тим, що знімався у культовому фільмі "Буллітт" зі Стівом Макквіном у головній ролі. У 1980 році авто поставили в гараж, де воно простояло три десятиліття. А в 2020 році іржавий Mustang пішов з молотка за $3,4 мільйона.

Shelby Cobra Daytona 1964 року – 4 000 000 доларів

Shelby Cobra Daytona

У 1964 році виготовили лише шість обтічних гоночних купе Shelby Cobra Daytona. Ці спорткари з 4,7-літровим 390-сильним V8 розвивали 318 км/год. Найперша Cobra Daytona вважалася втраченою із середини 70-х, поки в 2001 році її виявили в Каліфорнії після самогубства власниці. Авто викупили за $4 мільйони, від реставрували і демонструють в музеї у Філадельфії.

Bugatti 57S Atalante 1937 року – 4 530 000 доларів

Bugatti 57S Atalante Фото: bonhams.com

У 2008 році в старому гаражі у Великій Британії виявили раритетне купе Bugatti 57S Atalante. Таких 175-сильних авто з дизайном від Жана Бугатті випустили лише 17. Конкретно цей Bugatti належав лікарю Гарольду Карру, який через психічний розлад перестав їздити на авто в 1960 році. Bugatti непогано зберігся і в 2009 році пішов із молотка за $4,53 мільйона.

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Ferrari 250 GT SWB California Spider 1961 року – 18 500 000 доларів

Ferrari 250 GT SWB California Spider Фото: Artcurial

Це найдорожче покинуте авто із усіх, які коли-небудь знаходили. Виготовили лише 55 таких кабріолетів із 3,0-літровим 240-сильним V12. Це авто виявили у 2014 році: воно було частиною занедбаної колекції мільйонера Роже Бейлона. За рік не відреставроване авто продали на аукціоні за $18,5 мільйона.

До речі, нещодавно занедбану колекцію ретроавто виявили і в Україні.

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