У гаражі пенсіонерки виявили занедбані суперкари Ferrari та Lamborghini 80-х (фото)

Колекційні Ferrari 308 та Lamborghini Countach припадають пилом у гаражі літньої американки. Суперкари випадково виявив її онук.

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У США виявили покинуті суперкари Lamborghini Countach та Ferrari 308. Останні 20 років вони простояли занедбаними в гаражі будинку пенсіонерки. Про це розповідає сайт Autoevolution.

Суперкари 80-х випадково знайшов онук американки. Одного разу він завітав у гості до бабусі та вирішив заглянути в гараж, який давно не відкривав. Під купами старого одягу та іншого мотлоху він виявив Ferrari 308 та Lamborghini Countach.

Lamborghini Countach випущений в 1981 році

Варто відзначити, що чоловік американки був власником фірми з прокату суперкарів. Після її банкрутства на початку 2000-х він розпродав більшість авто, проте ці дві машини залишив. Невдовзі його не стало і машини так і залишилися в гаражі.

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Стан суперкарів залишає бажати кращого і вони не здатні самостійно пересуватися, а в Lamborghini немає керма. Однак тепер їх відреставрують, адже це цінні колекційні моделі.

Приміром, ціна Lamborghini Countach 1981 року сягає 500 000 доларів. Це версія LP500S із 4,8-літровим V12 на 380 к. с., яка здатна розігнатися до 100 км/год за 5,7 с і розвинути 293 км/год.

Ferrari 308 значно дешевший – коштує приблизно 80 000 доларів. Поки рік випуску та версія моделі не встановлені, але відомо, що такі суперкари комплектували 3,0-літровим V8 потужністю від 205 до 255 сил.

Між іншим, недавно в США виявили покинутий автосалон із десятками машин всередині.

Також Фокус розповідав, що в Україну привезли культовий суперкар Ferrari 80-х.