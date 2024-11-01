У США виявили покинутий автосалон із десятками машин всередині (відео)

У приміщенні автосалону, який закрився в 2004 році, досі стоять автомобілі. Вони покриті шаром бруду, проте досить непогано збереглися.

Related video

У США знайшли великий занедбаний автосалон. На його складі припадають пилом приблизно 40 машин. Відео про знахідку опублікували на Youtube-каналі Stringer media.

Точну локацію автосалону не розкривають, але зазначено, що він розташований у віддаленій місцині. Його закрили в 2004 році, проте машини не забрали і вони вже 20 років зберігаються в приміщенні.

Buick LeSabre 1975 року був машиною безпеки в перегонах Фото: скриншот / YouTube

Автосалон продавав вживані автомобілі, тому на складі зібрані моделі, випущені з 60-х по 90-ті роки. Серед них є чимало цінних колекційних раритетів.

Важливо

Rolls-Royce, Ferrari та Corvette: які яскраві ретроавто можна побачити в Україні (фото)

Приміром, в шоурумі зберігається кабріолет Buick LeSabre, який у 1975 році був машиною безпеки на перегонах "500 миль Індіанаполіса". Досить рідкісним зараз є і Oldsmobile Starfire 1966 року.

Oldsmobile Starfire 1966 року Фото: скриншот / YouTube

У занедбаній колекції зібрано чимало преміальних Cadillac, Lincoln, Chrysler Imperial та Buick різних років виробництва. Зокрема, можна пізнати раритетний Cadillac Allante із дизайном від Pininfarina та лімузин Lincoln Town Car.

Cadillac Allante Фото: скриншот / YouTube

Автомобілі покриті шаром бруду, а їх шини спущені, проте більшість із них непогано збереглися і не потребують тривалої та дорогої реставрації.

До речі, нещодавно в Україні виявили Mercedes S600 90-х у новому стані.

Також Фокус писав, що в Німеччині знайшли "Запорожець" із пробігом 3000 км.