В США обнаружили заброшенный автосалон с десятками машин внутри (видео)

В помещении автосалона, который закрылся в 2004 году, до сих пор стоят автомобили. Они покрыты слоем грязи, однако довольно неплохо сохранились.

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В США нашли большой заброшенный автосалон. На его складе пылятся примерно 40 машин. Видео о находке опубликовали на Youtube-канале Stringer media.

Точную локацию автосалона не раскрывают, но указано, что он расположен в отдаленном месте. Его закрыли в 2004 году, однако машины не забрали и они уже 20 лет хранятся в помещении.

Buick LeSabre 1975 года был машиной безопасности в гонках Фото: скриншот / YouTube

Автосалон продавал подержанные автомобили, поэтому на складе собраны модели, выпущенные с 60-х по 90-е годы. Среди них есть немало ценных коллекционных раритетов.

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К примеру, в шоуруме хранится кабриолет Buick LeSabre, который в 1975 году был машиной безопасности на гонке "500 миль Индианаполиса". Довольно редким сейчас является и Oldsmobile Starfire 1966 года.

Oldsmobile Starfire 1966 года Фото: скриншот / YouTube

В заброшенной коллекции собрано немало премиальных Cadillac, Lincoln, Chrysler Imperial и Buick разных лет производства. В частности, можно узнать раритетный Cadillac Allante с дизайном от Pininfarina и лимузин Lincoln Town Car.

Cadillac Allante Фото: скриншот / YouTube

Автомобили покрыты слоем грязи, а их шины спущены, однако большинство из них неплохо сохранились и не требуют длительной и дорогостоящей реставрации.

Кстати, недавно в Украине обнаружили Mercedes S600 90-х в новом состоянии.

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