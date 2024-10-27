В Германии обнаружили старый "Запорожец" с пробегом всего 3000 км (фото)

ЗАЗ-968 1976 года за почти полвека проехал всего 3000 км. "Запорожец" прошел небольшую реставрацию и находится в отличном состоянии.

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В Германии нашли старенький ЗАЗ-968 1976 года в идеальном состоянии. Капсула времени выставлена на продажу — объявление появилось на сайте mobile.de.

Этот "Запорожец" за 48 лет проехал всего 3000 км. Его оценили в 5200 евро — это довольно высокая цена для ЗАЗ-968.

"Запорожец" продают в Германии Фото: с сайта mobile.de

Владелец сообщает, что ЗАЗ-968 неплохо сохранился, однако все равно прошел небольшую реставрацию. Его перекрасили, обработали и герметизировали днище, а также перебрали двигатель и заменили детали, которые износились.

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"Запорожец" ЗАЗ-968 имеет новые шины, а его мотор, коробка передач и тормоза в отличном состоянии. По словам продавца, автомобиль легкий в управлении.

Салон "Запорожца" хорошо сохранился Фото: с сайта mobile.de ЗАЗ-968А оснащен 1,2-литровым мотором, который имеет 1,2-литровый двигатель Фото: с сайта mobile.de

Напомним, что ЗАЗ-968 выпускали с 1971 по 1994 год и всего собрали более 3 миллионов авто. Конкретно этот "Запорожец" относится к версии ЗАЗ-968А, которую изготавливали в 1974-1979 годах.

Автомобиль оснащен стандартным 1,2-литровым двигателем V4 мощностью 39 л. с. С 4-ступенчатой механической КПП он способен развить 118 км/ч.

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