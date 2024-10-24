С двигателем V8 и автоматической КПП: в Украине обнаружили уникальную "Волгу" ГАЗ-24 (фото)

"Волга" ГАЗ-24-24 оснащена 5,5-литровым V8 на 195 сил и 3-ступенчатым автоматом от "Чайки". Седан способен развить 182 км/ч.

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В киевском автомузее "Колеса истории" появился раритетный экспонат — "Волга" ГАЗ-24-24 1977 года. Это одна из самых редких и ценных версий седана. Об авто рассказали на странице фестиваля OldCarLand в Facebook.

Седан ГАЗ-24-24 — секретная модификация с силовым агрегатом от "Чайки" ГАЗ-13. 5,5-литровый V8 мощностью 195 л. с. работает в паре с 3-ступенчатой автоматической КПП.

Селектор автоматической КПП замаскирован под рычаг механики Фото: facebook.com/Oldcarland

Авто способно разогнаться до 100 км/ч за 15 с и развить 182 км/ч. Ему усилили подвеску и добавили гидроусилитель руля. Всего изготовили 2131 ГАЗ-24 и 24-10 с V8.

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Скоростной ГАЗ-24-24 — это "Волга" для КГБ и сопровождения правительственных кортежей. Внешне он ничем не отличается от стандартного седана и даже в салоне селектор автоматической КПП замаскировали под рычаг обычной механики. Тумблеры управления спецоборудованием спрятаны за пластиковой крышкой.

Конкретно эта "Волга" была приписана к правительственному гаражу в крымском Мисхоре и использовалась для эскорта авто советских высокопоставленных чиновников.

Под капотом установлен 195-сильный V8 Фото: facebook.com/Oldcarland

В 1991-1993 годах ГАЗ-24-24 был закреплен за начальником Главного управления МВД Украины в Автономной республике Крым. В наше время седан прошел реставрацию.

Между прочим, недавно в музее "Колеса истории", появился роскошный Buick 70-х с 7,5-литровым V8.

Также Фокус рассказывал, что в Киеве видели очень редкий лимузин Volvo 90-х.