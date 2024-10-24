Із двигуном V8 і автоматичною КПП: в Україні виявили унікальну "Волгу" ГАЗ-24 (фото)

"Волга" ГАЗ-24-24 оснащена 5,5-літровим V8 на 195 сил та 3-ступінчастим автоматом від "Чайки". Седан здатен розвинути 182 км/год.

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У київському автомузеї "Колеса історії" з’явився раритетний експонат – "Волга" ГАЗ-24-24 1977 року. Це одна із найбільш рідкісних та цінних версій седана. Про авто розповіли на сторінці фестивалю OldCarLand у Facebook.

Седан ГАЗ-24-24 – секретна модифікація із силовим агрегатом від "Чайки" ГАЗ-13. 5,5-літровий V8 потужністю 195 к. с. працює в парі з 3-ступінчастою автоматичною КПП.

Селектор автоматичної КПП замаскований під важіль механіки Фото: facebook.com/Oldcarland

Авто здатне розігнатися до 100 км/год за 15 с і розвинути 182 км/год. Йому посилили підвіску та додали гідро підсилювач керма. Усього виготовили 2131 ГАЗ-24 та 24-10 з V8.

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Швидкісний ГАЗ-24-24 – це "Волга" для КДБ та супроводу урядових кортежів. Зовні він нічим не відрізняється від стандартного седана і навіть у салоні селектор автоматичної КПП замаскували під важіль звичайної механіки. Тумблери керування спецобладнанням сховані за пластиковою кришкою.

Конкретно ця "Волга" була приписана до урядового гаражу в кримському Місхорі й використовувалася для ескорту авто радянських високопосадовців.

Під капотом встановлено 195-сильний V8 Фото: facebook.com/Oldcarland

У 1991-1993 роках ГАЗ-24-24 був закріплений за начальником Головного управління МВС України в Автономній республіці Крим. У наш час седан пройшов реставрацію.

Між іншим, нещодавно в музеї "Колеса історії", з'явився розкішний Buick 70-х із 7,5-літровим V8.

Також Фокус розповідав, що в Києві бачили дуже рідкісний лімузин Volvo 90-х.