Розкіш із 70-х: у Києві засвітилося знамените американське авто (фото)

Buick Riviera — розкішне американське купе довжиною майже 5,5 м. Модель 1970 року оснащена великим 7,5-літровим V8 на 370 сил та 3-ступінчастою автоматичною КПП.

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Експозицію київського музею "Колеса історії" поповнило купе Buick Riviera 1970 року. Розкішне авто є справжнім раритетом в Україні. Про нього розповіли на сторінці музею в Facebook.

Розкішне купе сягає майже 5,5 м у довжину

Buick Riviera був флагманською іміджевою моделлю американської марки. Його випускали з 1963 по 1999 рік і всього створили вісім поколінь купе.

Конкретно це авто належить до другої генерації (1966-1970 рр.) – всього випустили 227 669 таких авто. Повнорозмірне купе Buick Riviera сягає майже 5,5 м у довжину та важить майже 2 тонни.

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Примітно, що салон Buick Riviera 1970 року розрахований на шість осіб, адже спереду і ззаду встановлено тримісні дивани. Преміальна модель була доволі багато укомплектована для свого часу – для неї пропонували кондиціонер, круїз-контроль, підсилювач керма, електроприводи скло підйомників і сидінь.

Buick Riviera оснащений 7,5-літровим 370-сильним V8

Під капотом Buick Riviera 1970 року встановлено величезний 7,5-літровий V8 на 370 к. с. Із 3-ступінчастим автоматом розгін до 100 км/год займає 7,9 с, а максимальна швидкість становить 210 км/год.

До речі, саме в музеї "Колеса історії" пройшов ювілейний фестиваль Old Car Land.

Також Фокус розповідав, що в Україні виявили занедбану колекцію ретроавто.