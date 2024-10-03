В Україні з'явився культовий Ford Mustang Eleanor із фільму "Викрасти за 60 секунд" (фото)

Shelby Eleanor — Ford Mustang 1967 року, доопрацьований спеціально для фільму "Викрасти за 60 секунд". Автомобіль став культовим і дуже цінується колекціонерами.

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В Україну привезли знаменитий Shelby Eleanor. Цей доопрацьований Ford Mustang 1967 року прославився завдяки фільму "Викрасти за 60 секунд" із Ніколасом Кейджем у головній ролі. Про це повідомляє сайт ТопЖир.

Авто прославилося завдяки фільму "Викрасти за 60 секунд" Фото: topgir.com.ua

У основі оригінального Eleanor лежить Ford Mustang Shelby GT500 1967 року із 7,0-літровим 355-сильним V8. Його доопрацював відомий дизайнер Чіп Фуз: він змінив передню частину, збільшив задній спойлер, додав обвіс і випуклий капот.

Ford Mustang Eleanor отримав обвіс та збільшений спойлер Фото: topgir.com.ua

Для зйомок фільму "Викрасти за 60 секунд" випустили 11 Ford Mustang Eleanor. Зараз ці автомобілі продають за мільйони доларів.

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Утім, Shelby та низка інших компаній випускають дешевші копії Ford Mustang Eleanor. Нерідко їх не відрізниш від оригінального авто. Під капот спорткарів встановлюють двигуни V8, потужність яких часто перевищує 500 сил.

Спорткар комплектують потужними V8 Фото: topgir.com.ua

Скоріше за все, одну з таких реплік і привезли в Україну. До речі, це не перше подібне авто в нашій країні – раніше бачили мінімум два різних Shelby Eleanor.

До речі, нещодавно в Монако бачили замаскований спорткар Porsche 911 GT3 із України.

Також Фокус писав, що в Києві помітили знаменитий британський спорткар із мотором Toyota.