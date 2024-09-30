У Монако виявили замаскований Porsche з України за 10 мільйонів (фото)

Porsche 911 GT3 — заряджений трековий спорткар із високооборотною 510-сильною шісткою. Купе здатне розігнатися до сотні за 3,4 с і розвинути 318 км/год.

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На одному з паркінгів у центрі Монако сфотографували купе Porsche 911 GT3. Спорткар має українські номери, хоча це видно не одразу. Про це повідомляє сайт ТопЖир.

Porsche 911 GT3 помітили поруч із новим суперкаром Ferrari SF90 XX. Його номери візуально дещо схожі на британські, проте насправді вони київські – серії КА.

Номери Porsche 911 GT3 є в базі даних OpenData UA Фото: Скріншот

Мало того, ця комбінація цифр та літер є в базі даних OpenData UA – цей номер якраз отримало купе Porsche 911 GT3 2022 року. Журналісти ТопЖиру припустили, що таким чином власник намагається не привертати до себе уваги.

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Варто відзначити, що новий Porsche 911 GT3 в Україні коштує понад 10 мільйонів гривень або 240 000 доларів. Це екстремальна трекова версія моделі зі зменшеною масою та покращеною аеродинамікою. Спорткар отримав обвіс та велике антикрило.

Porsche 911 GT3 — потужна трекова версія купе Фото: Porsche

Купе Porsche 911 GT3 оснащене високооборотною атмосферною шісткою об’ємом 4,0 л. Вона розвиває 510 к. с. при 8400 об/хв та 470 Нм при 6000 об/хв. Спорткар здатен розігнатися до 100 км/год за 3,4 с і розвинути 318 км/год.

До речі, це не перший подібний випадок. Раніше в Монако так само замаскували тюнінгований Mercedes G-Class із України.

Також Фокус розповідав, що ще один Porsche 911 GT3 нещодавно бачили на стоянці супермаркету в Києві.