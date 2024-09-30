В Монако обнаружили замаскированный Porsche из Украины за 10 миллионов (фото)

Porsche 911 GT3 — заряженный трековый спорткар с высокооборотной 510-сильной шестеркой. Купе способно разогнаться до сотни за 3,4 с и развить 318 км/ч.

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На одном из паркингов в центре Монако сфотографировали купе Porsche 911 GT3. Спорткар имеет украинские номера, хотя это видно не сразу. Об этом сообщает сайт ТопЖир.

Porsche 911 GT3 заметили рядом с новым суперкаром Ferrari SF90 XX. Его номера визуально несколько похожи на британские, однако на самом деле они киевские — серии КА.

Номера Porsche 911 GT3 есть в базе данных OpenData UA Фото: Скриншот

Мало того, эта комбинация цифр и букв есть в базе данных OpenData UA — этот номер как раз получило купе Porsche 911 GT3 2022 года. Журналисты ТопЖира предположили, что таким образом владелец пытается не привлекать к себе внимания.

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Стоит отметить, что новый Porsche 911 GT3 в Украине стоит более 10 миллионов гривен или 240 000 долларов. Это экстремальная трековая версия модели с уменьшенной массой и улучшенной аэродинамикой. Спорткар получил обвес и большое антикрыло.

Porsche 911 GT3 — мощная трековая версия купе Фото: Porsche

Купе Porsche 911 GT3 оснащено высокооборотной атмосферной шестеркой объемом 4,0 л. Она развивает 510 л. с. при 8400 об/мин и 470 Нм при 6000 об/мин. Спорткар способен разогнаться до 100 км/ч за 3,4 с и развить 318 км/ч.

Кстати, это не первый подобный случай. Ранее в Монако так же замаскировали тюнингованный Mercedes G-Class из Украины.

Также Фокус рассказывал, что еще один Porsche 911 GT3 недавно видели на стоянке супермаркета в Киеве.