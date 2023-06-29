Свыше 1000 сил и 2,3 с до сотни: представлен самый мощный Ferrari в истории (фото)

Суперкары Ferrari SF90 XX выпустят лимитированной серией, а их цена превышает 800 000 долларов. Купе и кабриолет оснащены 1030-сильной гибридной установкой.

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В Италии презентовали новые Ferrari SF90 XX Stradale и Spider. Экстремальные трековые суперкары выпустят лимитированной серией. Подробности новинок раскрыли на официальном сайте Ferrari.

Кабриолет Ferrari SF90 XX Spider Фото: Ferrari

Купе и кабриолет являются заряженными версиями гибридных Ferrari SF90. Их силовая установка, состоящая из 4,0-литрового V8 твин-турбо и пары электромоторов стала мощнее – 1030 л. с.

С 8-ступенчатой КПП с двумя сцеплениями разгон до 100 км/ч занимает всего 2,3 с, а максимальная скорость составляет 320 км/ч. За замедление отвечают увеличенные карбоново-керамические тормоза диаметром 390 мм.

Обвес и антикрыло увеличили прижимную силу до 530 кг Фото: Ferrari

На заводском автодроме в Фиорано SF90 XX Stradale установил новый рекорд круга, то есть это самый быстрый Ferrari. Вместе с тем полноприводной суперкар может проехать 25 км на электротяге со скоростью до 135 км/ч.

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Суперкары Ferrari SF90 XX Stradale и Spider получили новый аэродинамический пакет с карбоновыми обвесом и антикрылом, а также дополнительными воздухозаборниками. Это увеличило прижимную силу до 530 кг на скорости 250 км/ч.

В салоне установлены спортивные кресла Фото: Ferrari

В отделке салона преобладает легкая алькантара. Кроме того, новые Ferrari SF90 XX Stradale и Spider получили ковшеобразные спортивные кресла.

Всего выпустят 799 купе Ferrari SF90 XX Stradale за 842 000 долларов и 599 кабриолетов Spider за 929 000 долларов. Большинство из них были раскуплены еще до премьеры модели.

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