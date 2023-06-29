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Авто

Свыше 1000 сил и 2,3 с до сотни: представлен самый мощный Ferrari в истории (фото)

Ferrari SF90 XX, Ferrari SF90, Ferrari SF90 XX Stradale, суперкар Ferrari
Фото: Ferrari | Купе Ferrari SF90 XX Stradale

Суперкары Ferrari SF90 XX выпустят лимитированной серией, а их цена превышает 800 000 долларов. Купе и кабриолет оснащены 1030-сильной гибридной установкой.

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В Италии презентовали новые Ferrari SF90 XX Stradale и Spider. Экстремальные трековые суперкары выпустят лимитированной серией. Подробности новинок раскрыли на официальном сайте Ferrari.

Ferrari SF90 XX, Ferrari SF90, Ferrari SF90 XX Stradale, суперкар Ferrari Fullscreen
Кабриолет Ferrari SF90 XX Spider
Фото: Ferrari

Купе и кабриолет являются заряженными версиями гибридных Ferrari SF90. Их силовая установка, состоящая из 4,0-литрового V8 твин-турбо и пары электромоторов стала мощнее – 1030 л. с.

С 8-ступенчатой КПП с двумя сцеплениями разгон до 100 км/ч занимает всего 2,3 с, а максимальная скорость составляет 320 км/ч. За замедление отвечают увеличенные карбоново-керамические тормоза диаметром 390 мм.

Ferrari SF90 XX, Ferrari SF90, Ferrari SF90 XX Stradale, суперкар Ferrari Fullscreen
Обвес и антикрыло увеличили прижимную силу до 530 кг
Фото: Ferrari

На заводском автодроме в Фиорано SF90 XX Stradale установил новый рекорд круга, то есть это самый быстрый Ferrari. Вместе с тем полноприводной суперкар может проехать 25 км на электротяге со скоростью до 135 км/ч.

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Суперкары Ferrari SF90 XX Stradale и Spider получили новый аэродинамический пакет с карбоновыми обвесом и антикрылом, а также дополнительными воздухозаборниками. Это увеличило прижимную силу до 530 кг на скорости 250 км/ч.

Ferrari SF90 XX, Ferrari SF90, Ferrari SF90 XX Stradale, суперкар Ferrari Fullscreen
В салоне установлены спортивные кресла
Фото: Ferrari

В отделке салона преобладает легкая алькантара. Кроме того, новые Ferrari SF90 XX Stradale и Spider получили ковшеобразные спортивные кресла.

Всего выпустят 799 купе Ferrari SF90 XX Stradale за 842 000 долларов и 599 кабриолетов Spider за 929 000 долларов. Большинство из них были раскуплены еще до премьеры модели.

Ранее Фокус сообщал, что Porsche показали сверхмощный электрический суперкар.

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