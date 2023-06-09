Новый флагман: Porsche показали сверхмощный электрический суперкар (видео)

Porsche готовят свой первый электрический суперкар и показали его прототип Mission X. Это будет самая мощная и быстрая модель в истории марки.

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Porsche презентовали концепт-кар Mission X. Модель посвящена 75-летию компании и является предвестником первого полностью электрического суперкара марки. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте Porsche.

Двери купе поднимаются вверх Фото: Porsche

Серийный Porsche Mission X станет преемником знаменитых моделей 918 Spyder и Carrera GT. У обтекаемого карбонового купе классические пропорции суперкара со сдвинутым вперед салоном. Двери поднимаются вверх, а крыша является прозрачной. Разработчики утверждают, что инновационная аэродинамика купе обеспечивает большую прижимную силу.

Автомобиль получился довольно компактным Фото: Porsche

Новый Porsche Mission X несколько компактнее своих предшественников – 4596 мм в длину, 1999 мм в ширину и 1199 мм в высоту при колесной базе 2728 мм.

Салон отделан кожей и карбоном Фото: Porsche

В отделке салона сочетаются кожа и карбон. Внутри современный виртуальный щиток приборов сочетается с хронометром в старинном стиле.

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Характеристики Porsche Mission X не раскрывают. Известно, что на каждый килограмм его массы приходится по 1 л. с., то есть мощность 900-вольтной силовой установки составит не менее 1500 л. с. Кроме того, создатели утверждают, что суперкар побьет рекорд круга на автодроме Нюрбургринг.

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