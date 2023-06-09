Новий флагман: Porsche показали надпотужний електричний суперкар (відео)

Porsche готують свій перший електричний суперкар і показали його прототип Mission X. Це буде найпотужніша і найшвидша модель в історії марки.

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Porsche презентували концепт-кар Mission X. Модель присвячена 75-річчю компанії і є провісником першого повністю електричного суперкара марки. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті Porsche.

Двері купе піднімаються вгору Фото: Porsche

Серійний Porsche Mission X стане наступником знаменитих моделей 918 Spyder та Carrera GT. У карбонового купе, що обтікає, класичні пропорції суперкара зі зрушеним вперед салоном. Двері піднімаються нагору, а дах є прозорим. Розробники стверджують, що інноваційна аеродинаміка купе забезпечує більшу притискну силу.

Автомобіль вийшов досить компактним Фото: Porsche

Новий Porsche Mission X трохи компактніший за своїх попередників – 4596 мм у довжину, 1999 мм у ширину і 1199 мм у висоту при колісній базі 2728 мм.

Салон оздоблений шкірою та карбоном Фото: Porsche

В обробці салону поєднуються шкіра та карбон. Всередині сучасний віртуальний щиток приладів поєднується із хронометром у старовинному стилі.

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Показники Porsche Mission X не розкривають. Відомо, що за кожен кілограм його маси припадає по 1 к. с., тобто потужність 900-вольтної силової установки становитиме не менше 1500 к. с. Крім того, автори стверджують, що суперкар поб'є рекорд кола на автодромі Нюрбургрінг.

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