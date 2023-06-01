Porsche змінює свій логотип на честь 75-річчя бренду (фото)

У 2023 році бренду Porsche виповнюється 75 років. На честь цієї події автовиробник оновить логотип, який використовує на всіх своїх автомобілях з 1952 року.

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Porsche оновить свій фірмовий логотип, який використовується з мінімальними змінами з 1952 року. Нова версія дотримується традицій бренду. Про це повідомили на сайті Carscoops.

У 2023 році Porsche святкує 75-річний ювілей. У 1948 році був представлений перший автомобіль бренду — Porsche 356.

Новий логотип відрізняється від старого лише кількома змінами. Серед них чорний напис Stuttgart, де знаходиться штаб-квартира бренду та інше зображення коня, що гарцює.

Старий (ліворуч) та новий (праворуч) логотипи Porsche Фото: Porsche

Весь логотип виконаний у матовому металевому стилі, а не у блискучому золотому. Від усіх опуклих деталей також вирішили позбутися.

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Загалом Porsche оновлювали свій логотип п'ять разів — у 1954, 1963, 1973, 1994 та 2008 роках. Навіть через 71 рік він сильно відрізняється на тлі інших.

Усі шість версій логотипу Porsche Фото: Porsche

До появи логотипа автомобілі Porsche просто позначалися літерами. У 1951 році фірмовий герб створив Франц Ксав'єр Реймшпіс. Він узяв коня з герба Штутгарта та додав оленячі роги, які були зображені на гербі Вюртемберга-Гогенцоллерна.

Раніше Фокус писав, що у Франції на аукціон виставили Porsche 962C 1985 року.