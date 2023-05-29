Гоночна легенда: рідкісний спорткар Porsche продають за 9 мільйонів євро (фото)

Porsche 962C — успішна гоночна модель 80-х, яка виграла практично всі найважливіші змагання. Легкий 780-сильний спорткар здатний розвинути 365 км/год.

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У Франції на аукціон RM Sotheby's виставили Porsche 962C 1985 року. За легендарний спорткар планують отримати до 9 мільйонів євро. Деталі авто розкрили на сайті аукціонного дому.

Спорткар здатний розвинути 365 км/год Фото: RM Sotheby's

Настільки висока ціна обумовлена спортивними досягненнями Porsche 962 — це один із найгоночніших автомобілів в історії. Надшвидкісні спорткари у 1985 та 1986 році вигравали чемпіонат світу з гонок на витривалість і тричі (у 1986, 1987 та 1994 роках) перемагали у знаменитій цілодобовій гонці "24 години Ле-Мана".

Автомобіль став найшвидшим у кваліфікації гонки "24 години Ле-Мана" Фото: RM Sotheby's

Всього випущено лише шість Porsche 962. Саме цей автомобіль виступав у перегонах з 1985 по 1988 роки. Він виграв гонку у ПАР та кваліфікацію у Ле-Мані, а також займав призові місця ще у п'яти змаганнях. На ньому виступали знамениті гонщики Дерек Белл, Жакі Ікс, Йохен Мас і Ганс Штук.

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З 1989 року Porsche 962 перебуває у приватних колекціях та побачити її можна на різних автошоу. У 2018 році Porsche 962 машина пройшла реставрацію.

2018 року Porsche 962C відреставрували Фото: RM Sotheby's

Porsche 962 оснащений 3,0-літровою опозитною шісткою з турбонаддувом потужністю 780 к. с. Легке (900 кг) авто розганяється до 100 км/год за 3,6 секунди і може розвинути 365 км/год.

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