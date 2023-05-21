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Авто

Непоказна легенда: 53-річний іржавий Dodge пішов з молотка за мільйон доларів (фото)

Dodge Challenger 1970, Dodge Challenger Hemi, Dodge Challenger Black ghost
Фото: Mecum | Dodge Challenger Black Ghost — зірка стрітрейсингу 70-х

Dodge Challenger Black Ghost оснащений 7,0-літровим V8 Hemi потужністю 425 к. с. Він розганяється до 100 км/год за 5,5 с і розвиває 235 км/год.

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У США на аукціоні Mecum продали Dodge Challenger 1970 року. За невідреставроване авто віддали 1072500 доларів. Про це повідомляє сайт аукціонного дому.

Dodge Challenger Black ghost, Dodge Challenger 1970, Dodge Challenger Hemi, Fullscreen
Dodge внесли до реєстру найцінніших ретроавто США
Фото: Mecum

Цей Dodge Challenger R/T SE – рідкісний варіант моделі із топовим 7,0-літровим V8 Hemi потужністю 425 к. с. Загалом у 1970 році випустили лише 356 таких авто. З 4-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 5,5 с, а максимальна швидкість становить 235 км/год.

Dodge Challenger Hemi зараз дуже дорогі, проте цей автомобіль особливий — він став легендою стрітрейсингу, яка виграла безліч гонок. Його навіть внесли до національного реєстру найцінніших ретроавто США.

Dodge Challenger Hemi, Dodge Challenger 1970, Dodge Challenger Black ghost Fullscreen
Всього у 1970 році випущено лише 356 Dodge Challenger Hemi
Фото: Mecum

Історія Dodge Challenger дуже цікава. Його придбав колишній десантник та офіцер поліції Детройта Годфрі Куалс. Вечорами після роботи він брав участь у стрітрейсингу і практично завжди перемагав.

Салон додж челенджер 1970, Dodge Challenger 1970, Dodge Challenger Hemi, Dodge Challenger Black ghost Fullscreen
Автомобіль жодного разу не реставрували
Фото: Mecum

Оскільки гонки були нелегальними, то поліцейський залишався інкогніто, бо боявся втратити роботу. Після змагань Dodge Challenger швидко зникав і саме тому отримав прізвисько Black Ghost ("Чорний привид").

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Із 1976 року Годфрі Куаллс припинив участь у вуличних перегонах, запаркував Dodge Challenger Black Ghost у гараж і лише зрідка на ньому виїжджав. Тільки після виходу на пенсію він розповів свою історію.

Двигун додж челенджер 1970, Dodge Challenger 1970, Dodge Challenger Hemi, Dodge Challenger Black ghost Fullscreen
Під капотом встановлений 7,0-літровий 425-сильний V8 Hemi
Фото: Mecum

Після смерті Годфрі Куаллса машина Dodge Challenger R/T SE перейшла у спадок його синові. Машину жодного разу не реставрували і на її кузові видно ушкодження та іржу. Пробіг авто становить 72 400 км.

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