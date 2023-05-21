Непоказна легенда: 53-річний іржавий Dodge пішов з молотка за мільйон доларів (фото)
Dodge Challenger Black Ghost оснащений 7,0-літровим V8 Hemi потужністю 425 к. с. Він розганяється до 100 км/год за 5,5 с і розвиває 235 км/год.
У США на аукціоні Mecum продали Dodge Challenger 1970 року. За невідреставроване авто віддали 1072500 доларів. Про це повідомляє сайт аукціонного дому.
Цей Dodge Challenger R/T SE – рідкісний варіант моделі із топовим 7,0-літровим V8 Hemi потужністю 425 к. с. Загалом у 1970 році випустили лише 356 таких авто. З 4-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 5,5 с, а максимальна швидкість становить 235 км/год.
Dodge Challenger Hemi зараз дуже дорогі, проте цей автомобіль особливий — він став легендою стрітрейсингу, яка виграла безліч гонок. Його навіть внесли до національного реєстру найцінніших ретроавто США.
Історія Dodge Challenger дуже цікава. Його придбав колишній десантник та офіцер поліції Детройта Годфрі Куалс. Вечорами після роботи він брав участь у стрітрейсингу і практично завжди перемагав.
Оскільки гонки були нелегальними, то поліцейський залишався інкогніто, бо боявся втратити роботу. Після змагань Dodge Challenger швидко зникав і саме тому отримав прізвисько Black Ghost ("Чорний привид").Важливо
Із 1976 року Годфрі Куаллс припинив участь у вуличних перегонах, запаркував Dodge Challenger Black Ghost у гараж і лише зрідка на ньому виїжджав. Тільки після виходу на пенсію він розповів свою історію.
Після смерті Годфрі Куаллса машина Dodge Challenger R/T SE перейшла у спадок його синові. Машину жодного разу не реставрували і на її кузові видно ушкодження та іржу. Пробіг авто становить 72 400 км.
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