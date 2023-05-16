В Україні виявили 40-річну "Ниву" в стані нового авто (фото)

Позашляховик ВАЗ-2121 був в одних руках упродовж 40 років. "Нива" чудово збереглася та має вигляд нової.

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У Києві знайшли ідеально збережений ВАЗ-2121 "Нива" 1982 року. За чотири десятиліття вінтажний позашляховик проїхав лише 19 тис. км. Про автомобіль розповів блогер Roma Urraco, який спеціалізується на пошуку так званих капсул часу.

Позашляховик протягом 40 років перебував в одних руках Фото: Roma Urraco

За його словами, ця класична "Нива" — найкраща з тих, що йому доводилося бачити. Показово, що весь час позашляховик ВАЗ-2121 був в одних руках і лише наприкінці минулого року був перереєстрований на нового власника. Очевидно, авто зберігали в гаражі.

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ВАЗ "Нива" пофарбований у досить рідкісний помаранчевий колір "охра". У нього рідне лакофарбове покриття, хоча місцями все ж таки є підфарбування пензликом. Салон і двигун ВАЗ-2121 у відмінному стані та мають вигляд нових.

"Нива" чудово збереглася Фото: Roma Urraco У авто рідна фарба кузова Фото: Roma Urraco Салон "Ниви" в ідеальному стані Фото: Roma Urraco Під капотом встановлений 1,6-літровий 80-сильний двигун Фото: Roma Urraco

Під капотом встановлено стандартну 1,6-літрову четвірку потужністю 80 к. с. З 5-ступінчастою механічною КПП позашляховик ВАЗ розганяється до 132 км/год.

Наразі капсула часу ВАЗ-2121 виставлена на продаж. Придбати "Ниву" можна за 12 000 доларів.

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