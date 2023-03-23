В Україні виявлено старі 40-річні "Жигулі" у стані нового авто (фото)

Протягом 40 років ВАЗ-2101 знаходився в одних руках та зберігався у гаражі. Автомобіль у повністю оригінальному стані та не потребує ремонту.

Related video

В Івано-Франківську зареєстровано ідеально збережений ВАЗ-2101 1983 року. За чотири десятиліття "Жигулі" проїхали лише 11 тис. км. Оголошення про продаж автомобілів з'явилося на сайті Auto.ria.

ВАЗ-2101 зберігали в гаражі та рідко експлуатували Фото: auto.ria.com

"Копійка" ВАЗ знаходилася в одних руках з 1983 року і зберігалася в гаражі. "Лада" повністю оригінальна і виглядає, ніби тільки зійшла з конвеєра заводу.

Важливо

Бюджетна капсула часу: виявлено 16-річного Daewoo Nexia з пробігом 20 км (фото)

До того ж, ВАЗ-2101 добре зберігся і може вважатися капсулою часу. Його лакофарбове покриття, оздоблення салону та багажника виглядають як нові.

Авто оснащене 1,2-літровим двигуном Фото: auto.ria.com

"Жигулі" ВАЗ-2101 оснащені 1,2-літровим двигуном потужністю 64 к. с. та 4-ступінчастою механічною КПП. Він здатний розвинути 142 км/год та розігнатися до 100 км/год за 20 с. Автомобілі оцінили в еквіваленті 10 100 доларів — це в 18 разів більше, ніж середня ціна ВАЗ-2101 на вторинному ринку.

Салон ВАЗ-2101 чудово зберігся. Фото: auto.ria.com Наразі "Жигулі" виставили на продаж Фото: auto.ria.com

Нагадаємо, що ВАЗ-2101 – перша модель історії радянського автовиробника. Седан є ліцензійною копією італійського Fiat 124. Всього з 1970 по 1988 роки випущено 4 846 900 ВАЗ-2101 і всіх його модифікацій.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні виявили "Волгу" 1990 року з пробігом лише 350 км.

Також ми писали, що у США знайшли Chevrolet Corvette 1976 без пробігу.