Бюджетна капсула часу: виявлено 16-річного Daewoo Nexia з пробігом 20 км (фото)

Daewoo Nexia зберігають у приміщенні з килимами на підлозі. У салоні седана сидіння досі запаковані у целофанові чохли.

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В Узбекистані знайдено Daewoo Nexia 2007 року в стані нового авто. Автомобіль 16 років простояв у приміщенні та не виїжджав на дороги. Про це повідомляє сайт Nextcar.

[ + – ] Автомобіль зберігають у приміщенні з килимами

Седан Daewoo Nexia зараз знаходиться в Самарканд. Пробіг авто на одометрі – лише 20 км, тобто після покупки машину не експлуатували.

На фото видно, що Nexia зберігається в приміщенні, причому на підлозі застелений килим. За однією версією, це гараж, за іншою – кімната будинку.

[ + – ] У салоні залишилися чохли на сидіннях

У Daewoo Nexia рідна гума та лакофарбове покриття без ушкоджень. У салоні навіть не знято целофанові чохли з сидінь.

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Двигун Daewoo Nexia покритий шаром пилу, але справно працює. Седан оснащений 1,5-літровою 8-клапанною бензиновою четвіркою потужністю 75 к. с. та 5-ступінчастою механічною КПП. Максимальна швидкість становить 163 км/год.

[ + – ] Під капотом встановлений 8-клапанний 75-сильний двигун

Наразі Daewoo Nexia виставили на продаж. За капсулу часу власник просить 20 000 доларів, що значно більше, ніж було заплачено за автомобіль у 2007 році. Нагадаємо, що свого часу модель випускали саме в Узбекистані, тож там седан не є рідкістю.

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