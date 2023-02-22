Бюджетная капсула времени: обнаружен 16-летний Daewoo Nexia с пробегом 20 км (фото)

Daewoo Nexia хранят в помещении с коврами на полу. В салоне седана сиденья до сих пор запакованы в целлофановые чехлы.

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В Узбекистане найдена Daewoo Nexia 2007 года в состоянии нового авто. Автомобиль 16 лет простоял в помещении и не выезжал на дороги. Об этом сообщает сайт Nextcar.

[ + – ] Автомобиль хранят в помещении с коврами

Седан Daewoo Nexia сейчас пребывает в городе Самарканд. Пробег авто на одометре – всего 20 км, то есть после покупки машину не эксплуатировали.

На фото видно, что Nexia хранится в помещении, причем на полу застелен ковер. По одной версии, это гараж, по другой – комната дома.

[ + – ] В салоне остались чехлы на сиденьях

У Daewoo Nexia родная резина и лакокрасочное покрытие без каких-либо повреждений. В салоне даже не сняты целлофановые чехлы с сидений.

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Двигатель Daewoo Nexia покрыт слоем пыли, но исправно работает. Седан оснащен 1,5-литровой 8-клапанной бензиновой четверкой мощностью 75 л. с. и 5-ступенчатой механической КПП. Максимальная скорость составляет 163 км/ч.

[ + – ] Под капотом установлен 8-клапанный 75-сильный мотор

Сейчас Daewoo Nexia выставили на продажу. За капсулу времени владелец просит 20 000 долларов, что ощутимо больше, чем было заплачено за автомобиль в 2007 году. Напомним, что в свое время модель выпускали именно в Узбекистане, поэтому там седан не является редкостью.

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