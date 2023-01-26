Визначено найдорожчі та найдешевші автомобілі в Україні за 2022 рік

До списку найдешевших автомобілів потрапили автомобілі, випущені за часів СРСР. Найдорожчими авто за підсумками 2022 року стали преміальні кросовери.

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Експерти назвали найдорожчі та найдешевші автомобілі, які купили в Україні у 2022 році. Результати дослідження опублікували в Інституті досліджень авторинку.

Для складання рейтингу експерти вивчили дані оголошень з продажу автомобілів за 2022 рік. Вони виділили по 15 моделей найдорожчих та найдешевших авто.

Експерти брали до уваги лише ті автомобілі, кількість оголошень про продаж яких становила не менше 50. Тож у рейтингу немає ексклюзивних авто.

Важливо

Названо найпопулярніші кросовери з пробігом в Україні за 2022 рік

Найдешевші автомобілі в Україні за 2022 рік

[ + – ] ЗАЗ-968 став найдешевшим автомобілем в Україні за підсумками 2022 року Фото: ЗАЗ

В Україні за підсумками минулого року найдешевшою моделлю авто став "Запорожець" ЗАЗ-968. Його середня ціна становить 347 доларів, а середній вік – 34,9 р.

На другому місці опинився Москвич-2140. Його середня ціна становила 413 доларів, а середній вік — 39 р.

ТОП 15 найдешевших авто в Україні за 2022 рік

ЗАЗ-968 — 347 доларів (середній вік: 34,9 р.) Москвич-2140 — 413 доларів (середній вік: 39 р.) Москвич-412 — 420 доларів (середній вік: 37,7 р.) Москвич-2125 — 425 доларів (середній вік: 36,5 р.) Москвич-408 — 495 доларів (середній вік: 51,9 р.) ЗАЗ-966 — 499 доларів (середній вік: 43 р.) ІЖ-2125 — 499 доларів (середній вік: 35,4 р.) Москвич-412 — 500 доларів (середній вік: 41 р.) Москвич-2137 — 500 доларів (середній вік: 40,6 р.) ВАЗ-2101 — 550 доларів (середній вік: 42,3 р.) ЗАЗ-1140 "Таврія" — 596 доларів (середній вік: 25,5 р.) ВАЗ-2102 — 600 доларів (середній вік: 41,7 р.) ІЖ-2715 — 600 доларів (середній вік: 31,9 р.) Москвич-402 — 600 доларів (середній вік: 60,4 р.) Москвич-403 — 600 доларів (середній вік: 58,8 р.)

Найстаршим зі списку автомобілем виявився Москвич-402 із середнім віком 60,4 року. Наймолодшою моделлю став ЗАЗ-1140 "Таврія" — 25,5 р.

Найдорожчі автомобілі в Україні за 2022 рік

[ + – ] BMW X7 очолив список найдорожчих автомобілів в Україні Фото: BMW

В Україні найдорожчим автомобілем за 2022 став преміальний кросовер BMW X7. Його середня вартість становила 93 999 доларів, а вік моделі — 2,2 р.

На другому місці розташувався кросовер Audi Q8 із середньою вартістю 74 500 доларів. Середній вік моделі – 2,7 р.

ТОП 15 найдорожчих авто в Україні за 2022 рік:

BMW X7 — 93 999 доларів (середній вік: 2,2 р.) Audi Q8 — 74 500 доларів (середній вік: 2,7 р.) Audi E-Tron — 67 000 доларів (середній вік: 1,9 р.) Land Rover Range Rover Velar – 62 500 доларів (середній вік: 3 р.) Mercedes-Benz GLS-Class — 59 500 доларів (середній вік: 3,5 р.) Tesla Model Y – 58 000 доларів (середній вік: 1,1 р.) Tesla Model X — 57 000 доларів (середній вік: 4,5 р.) Mercedes-Benz G-Class – 56 500 доларів (середній вік: 11,5 р.) Mercedes-Benz GLE-Class – 53 750 доларів (середній вік: 4 р.) Porsche Macan — 46 450 доларів (середній вік: 4,8 р.) Volkswagen ID.4 — 39 900 доларів (середній вік: 0,6 р.) Tesla Model 3 — 39 450 доларів (середній вік: 3 р.) Mercedes-Benz GLC-Class – 38 800 доларів (середній вік: 4 р.) Mercedes-Benz V-Class — 38 000 доларів (середній вік: 9,5 р.) Jaguar F-Pace — 35 150 доларів (середній вік: 4,1 р.)

До рейтингу найдорожчих моделей в основному потрапили авто віком до 5 р. Більшість списку зайняли преміальні кросовери з Німеччини, Великобританії та США.

Раніше Фокус писав, що у 2022 році обсяг ринку автобусів в Україні скоротився майже на 40%.