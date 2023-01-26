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Авто

Определены самые дорогие и самые дешевые автомобили в Украине за 2022 год

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Фото: Audi | Audi Q8 вошел в список самых дорогих автомобилей в Украине

В список самых дешевых автомобилей попали автомобили, выпущенные во времена СССР. Самыми дорогими же авто по итогам 2022 года стали премиальные кроссоверы.

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Эксперты назвали самые дорогие и дешевые автомобили, которые купили в Украине в 2022 году. Результаты исследования опубликовали в Институте исследований авторынка.

Для составления рейтинга эксперты изучили данные объявлений по продаже автомобилей за 2022 год. Они выделили по 15 моделей самых дорогих и дешевых авто.

Эксперты брали во внимание только те автомобили, количество объявлений о продаже которых составляло не менее 50. Поэтому в рейтинге нет эксклюзивных авто.

Важно
Названы самые популярные кроссоверы с пробегом в Украине за 2022 год
Названы самые популярные кроссоверы с пробегом в Украине за 2022 год

Самые дешевые автомобили в Украине за 2022 год

ЗАЗ-968 Fullscreen
ЗАЗ-968 стал самым дешевым автомобилем в Украине по итогам 2022 года
Фото: ЗАЗ

В Украине по итогам прошлого года самой дешевой моделью авто стал "Запорожец" ЗАЗ-968. Его средняя цена составляет 347 долларов, а средний возраст — 34,9 года.

На втором месте оказался Москвич-2140. Его средняя цена составила 413 долларов, а средний возраст — 39 лет.

ТОП-15 самых дешевых авто в Украине за 2022 год:

  1. ЗАЗ-968 — 347 долларов (средний возраст: 34,9 года)
  2. Москвич-2140 — 413 долларов (средний возраст: 39 лет)
  3. Москвич-412 — 420 долларов (средний возраст: 37,7 года)
  4. Москвич-2125 — 425 долларов (средний возраст: 36,5 года)
  5. Москвич-408 — 495 долларов (средний возраст: 51,9 года)
  6. ЗАЗ-966 — 499 долларов (средний возраст: 43 года)
  7. ИЖ-2125 — 499 долларов (средний возраст: 35,4 года)
  8. Москвич-412 — 500 долларов (средний возраст: 41 год)
  9. Москвич-2137 — 500 долларов (средний возраст: 40,6 года)
  10. ВАЗ-2101 — 550 долларов (средний возраст: 42,3 года)
  11. ЗАЗ-1140 "Таврия" — 596 долларов (средний возраст: 25,5 года)
  12. ВАЗ-2102 — 600 долларов (средний возраст: 41,7 года)
  13. ИЖ-2715 — 600 долларов (средний возраст: 31,9 года)
  14. Москвич-402 — 600 долларов (средний возраст: 60,4 года)
  15. Москвич-403 — 600 долларов (средний возраст: 58,8 года)

Самым старшим из списка автомобилем оказался Москвич-402 со средним возрастом 60,4 года. Самой молодой моделью стал ЗАЗ-1140 "Таврия" — 25,5 года.

Самые дорогие автомобили в Украине за 2022 год

BMW X7 Fullscreen
BMW X7 возглавил список самых дорогих автомобилей в Украине
Фото: BMW

В Украине самым дорогим автомобилем за 2022 год стал премиальный кроссовер BMW X7. Его средняя стоимость составила 93 999 долларов, а возраст модели — 2,2 года.

На втором месте расположился кроссовер Audi Q8 со средней стоимостью 74 500 долларов. Средний возраст модели — 2,7 года.

ТОП-15 самых дорогих авто в Украине за 2022 год:

  1. BMW X7 — 93 999 долларов (средний возраст: 2,2 года)
  2. Audi Q8 — 74 500 долларов (средний возраст: 2,7 года)
  3. Audi E-Tron – 67 000 долларов (средний возраст: 1,9 года)
  4. Land Rover Range Rover Velar — 62 500 долларов (средний возраст: 3 года)
  5. Mercedes-Benz GLS-Class – 59 500 долларов (средний возраст: 3,5 года)
  6. Tesla Model Y – 58 000 долларов (средний возраст: 1,1 года)
  7. Tesla Model X — 57 000 долларов (средний возраст: 4,5 года)
  8. Mercedes-Benz G-Class – 56 500 долларов (средний возраст: 11,5 года)
  9. Mercedes-Benz GLE-Class – 53 750 долларов (средний возраст: 4 года)
  10. Porsche Macan — 46 450 долларов (средний возраст: 4,8 года)
  11. Volkswagen ID.4 — 39 900 долларов (средний возраст: 0,6 года)
  12. Tesla Model 3 — 39 450 долларов (средний возраст: 3 года)
  13. Mercedes-Benz GLC-Class – 38 800 долларов (средний возраст: 4 года)
  14. Mercedes-Benz V-Class – 38 000 долларов (средний возраст: 9,5 года)
  15. Jaguar F-Pace — 35 150 долларов (средний возраст: 4,1 года)

В рейтинг самых дорогих моделей в основном попали авто возрастом до 5 лет. Большую часть списка заняли премиальные кроссоверы из Германии, Великобритании и США.

Ранее Фокус писал, что в 2022 году объем рынка автобусов в Украине сократился почти на 40%.