Определены самые дорогие и самые дешевые автомобили в Украине за 2022 год

В список самых дешевых автомобилей попали автомобили, выпущенные во времена СССР. Самыми дорогими же авто по итогам 2022 года стали премиальные кроссоверы.

Related video

Эксперты назвали самые дорогие и дешевые автомобили, которые купили в Украине в 2022 году. Результаты исследования опубликовали в Институте исследований авторынка.

Для составления рейтинга эксперты изучили данные объявлений по продаже автомобилей за 2022 год. Они выделили по 15 моделей самых дорогих и дешевых авто.

Эксперты брали во внимание только те автомобили, количество объявлений о продаже которых составляло не менее 50. Поэтому в рейтинге нет эксклюзивных авто.

Важно

Названы самые популярные кроссоверы с пробегом в Украине за 2022 год

Самые дешевые автомобили в Украине за 2022 год

[ + – ] ЗАЗ-968 стал самым дешевым автомобилем в Украине по итогам 2022 года Фото: ЗАЗ

В Украине по итогам прошлого года самой дешевой моделью авто стал "Запорожец" ЗАЗ-968. Его средняя цена составляет 347 долларов, а средний возраст — 34,9 года.

На втором месте оказался Москвич-2140. Его средняя цена составила 413 долларов, а средний возраст — 39 лет.

ТОП-15 самых дешевых авто в Украине за 2022 год:

ЗАЗ-968 — 347 долларов (средний возраст: 34,9 года) Москвич-2140 — 413 долларов (средний возраст: 39 лет) Москвич-412 — 420 долларов (средний возраст: 37,7 года) Москвич-2125 — 425 долларов (средний возраст: 36,5 года) Москвич-408 — 495 долларов (средний возраст: 51,9 года) ЗАЗ-966 — 499 долларов (средний возраст: 43 года) ИЖ-2125 — 499 долларов (средний возраст: 35,4 года) Москвич-412 — 500 долларов (средний возраст: 41 год) Москвич-2137 — 500 долларов (средний возраст: 40,6 года) ВАЗ-2101 — 550 долларов (средний возраст: 42,3 года) ЗАЗ-1140 "Таврия" — 596 долларов (средний возраст: 25,5 года) ВАЗ-2102 — 600 долларов (средний возраст: 41,7 года) ИЖ-2715 — 600 долларов (средний возраст: 31,9 года) Москвич-402 — 600 долларов (средний возраст: 60,4 года) Москвич-403 — 600 долларов (средний возраст: 58,8 года)

Самым старшим из списка автомобилем оказался Москвич-402 со средним возрастом 60,4 года. Самой молодой моделью стал ЗАЗ-1140 "Таврия" — 25,5 года.

Самые дорогие автомобили в Украине за 2022 год

[ + – ] BMW X7 возглавил список самых дорогих автомобилей в Украине Фото: BMW

В Украине самым дорогим автомобилем за 2022 год стал премиальный кроссовер BMW X7. Его средняя стоимость составила 93 999 долларов, а возраст модели — 2,2 года.

На втором месте расположился кроссовер Audi Q8 со средней стоимостью 74 500 долларов. Средний возраст модели — 2,7 года.

ТОП-15 самых дорогих авто в Украине за 2022 год:

BMW X7 — 93 999 долларов (средний возраст: 2,2 года) Audi Q8 — 74 500 долларов (средний возраст: 2,7 года) Audi E-Tron – 67 000 долларов (средний возраст: 1,9 года) Land Rover Range Rover Velar — 62 500 долларов (средний возраст: 3 года) Mercedes-Benz GLS-Class – 59 500 долларов (средний возраст: 3,5 года) Tesla Model Y – 58 000 долларов (средний возраст: 1,1 года) Tesla Model X — 57 000 долларов (средний возраст: 4,5 года) Mercedes-Benz G-Class – 56 500 долларов (средний возраст: 11,5 года) Mercedes-Benz GLE-Class – 53 750 долларов (средний возраст: 4 года) Porsche Macan — 46 450 долларов (средний возраст: 4,8 года) Volkswagen ID.4 — 39 900 долларов (средний возраст: 0,6 года) Tesla Model 3 — 39 450 долларов (средний возраст: 3 года) Mercedes-Benz GLC-Class – 38 800 долларов (средний возраст: 4 года) Mercedes-Benz V-Class – 38 000 долларов (средний возраст: 9,5 года) Jaguar F-Pace — 35 150 долларов (средний возраст: 4,1 года)

В рейтинг самых дорогих моделей в основном попали авто возрастом до 5 лет. Большую часть списка заняли премиальные кроссоверы из Германии, Великобритании и США.

Ранее Фокус писал, что в 2022 году объем рынка автобусов в Украине сократился почти на 40%.